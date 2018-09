Florin Bratu: „E momentul ca jucătorii să se trezească!”

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo a digerat cu greu eșecul pe care elevii săi l-au suferit la scor de neprezentare în Bănie cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

La finalul partidei, Florin Bratu a declarat că este momentul ca elevii săi să se trezească.

„Din păcate nu reuşim să ne adunăm. Pare o lipsă de responsabilitate mare şi e momentul ca jucătorii noştri să se trezească, pentru că până acum nu am văzut această capacitate la ei. Suntem naivi, pentru că şi în această seară am făcut un meci bun până la primul gol. Nu am gestionat bine momentele şi nu am fructificat situaţiile bune pe care le-am avut. Scorul mi se pare nedrept pentru ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Florin Bratu.

Golurile victoriei oltenilor au fost marcate de Koljic (min.45+2), Mitriţă (min. 70, 76). Dinamo a avut două bare în acest meci, prin Daniel Popa (min.9) şi Georgios Katsikas (min.81).

Cu cele trei goluri încasate în Bănie, defensive lui Dinamo a ajuns cea mai slabă din Liga I, câinii având cele mai multe goluri primate în acest sezon, respctiv 14.

Eșecul din Bănie îi îndepărtează pe alb-roșii de locurile de play-off din Liga I. După șapte etape scurse din acest sezon al Ligii I, Dinamo are 10 puncte și se află pe locul 7.

Programul etapei a VII-a a Ligii I

Sepsi OSK Sf Gheorghe – Dunărea Călăraşi 1-0

FC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş 0-1

Astra Giurgiu – FC Voluntari 0-0

U Craiova – Dinamo Bucureşti 3-0

Duminică, 2 septembrie

Ora 18.30 CFR Cluj – FC Viitorul

Ora 21.30 FCSB – FC Botoşani

Luni, 3 septembrie

Ora 21.00 Politehnica Iaşi – Concordia Chiajna