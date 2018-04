Florin Bratu mândru de jucătorii săi: „Am meritat victoria cu Timișoara!”

Florin Bratu, antrenorul formației Dinamo, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa în victoria la limită, scor 1-0 cu ACS Poli Timișoara pe teren propriu în runda a VI-a a play-out-ului Ligii I.

Tehnicianul nu a dorit să comenteze acuzele adversarilor care au sărit la gâtul lui Istvan Kovacs acuzând brigada de arbitri că golul marcat de Robert Moldoveanu în minutul 74 a fost neregulamentar.

„Nu ştiu, nu am văzut faza. Ce pot să eu să vă spun este că Dinamo a meritat victoria. O echipă care a presat tot timpul, care a avut ocazii. Să nu uităm că am jucat cu o linie de fund formată din 3 jucători sub 19 ani şi cu unul sub 21 de ani. Dăm credit şi jucătorilor tineri, avem un lot numeros, vreau să-i văd pe toţi la lucru şi iată că echipa a căpătat anvergură. Are plăcerea asta de a ajunge la finalizare. Lucrurile astea mă bucură şi îmi dau încredere că putem face lucruri interesante la Dinamo. Gabi Torje este un jucător de la care mă aştept la foarte multe. În această seară a fost decisiv. El a înţeles că dorim să avem rezultate la Dinamo, se aliniază la ceea ce facem la antrenament şi nu poate decât să mă bucure acest lucru”, a declarat Florin Bratu, antrenorul formației Dinamo București.

După acest succes alb-roșii s-au distanțat la șapte puncte în fruntea play-out-ului față de FC Botoșani.

Programul etapei a VI-a play-out

Dinamo București- ACS Poli Timișoara 1-0

Sâmbătă, 21 aprilie

ora 18:00 Concordia Chiajna- FC Voluntari

Duminică, 22 aprilie

ora 18:00 Juventus București- Gaz Metan Mediaș

Luni, 23 aprilie

ora 18:00 FC Botoșani- Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Clasament play-out

1 Dinamo Bucureşti 6 5 0 1 13-5 35

2 FC Botoşani 5 2 2 1 2-1 28

3 Sepsi Sf. Gheorghe 5 2 3 0 9-6 19

4 Concordia Chiajna 5 1 2 2 5-7 19

5 FC Voluntari 5 1 1 3 6-9 18

6 ACS Poli Timişoara 6 0 2 4 3-7 16

7 Gaz Metan Mediaş 5 2 1 2 6-8 15

8 Juventus Bucureşti 5 2 1 2 4-5 13