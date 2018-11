Florin Busuioc, detalii neștiute din viața sa. A fost cocsar și decorator de vitrine

Florin Busuioc trece prin momente dificile din punct de vedere al sănătății, iar toți cei care îl cunosc speră ca revenirea lui ”pe sticlă” să aibă loc cât mai curând. Rubrica ”meteo”, spun cei care îi urmăreau fiecare emiosiune, nu mai are același farmec fără Busu. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)

Totuși, Florin Busuioc nu a fost, de la bun început, în platourile de televiziune sau pe scenă. Viața l-a purtat printre profesii diverse, unele dintre ele fiind chiar o mare surpriză. Florin Busuioc a fost… "cocsar" la Combinatul Siderurigic din Hunedoara și… decorator de vitrine la Cooperativa Meșteșugărească.

Născut în Hunedoara, Florin Busuioc este operator chimis de profesie. Și, înainte de a fi încorporat – așa cum se întâmpla, la vremea respectivă, cu toți tinerii adolescenți – a lucrat la Combinatul Siderurgic. Chiar Busu a declarat, cu mai mult timp în urmă, că a fost surprins să constate ceea ce însemna, cu adevărat, a fi operator chimist. Pur și simplu luai cărbunele cu lopata și îl aruncai în cuptor. Astfel, se crea un ingredient esențial pentru oțel, și anume cocsul.

"În Hunedoara trăiam şi 30.000 oameni din 60.000 lucrau la Combinatul Siderurgic şi a atunci a fost firesc să lucrez acolo. Bizareria este alta: aveam calificare de operator chimist şi am aflat abia când m-am angajat la Combinat ce înseamnă de fapt această calificare. Operatorul chimist este acea persoană calificată care ia cărbunele cu lopata şi îl aruncă în cuptor pentru a se crea acel ingredient esenţial pentru oţel care se numeşte cox. Asta făceam acolo. Am stat vreo două săptămâni, după care am devenit pictorul unităţii şi m-am ocupat de aceleaşi lozinci", a spus Florin Busuioc cu câţiva ani în urmă.

Înainte de a deveni ”om de televiziune”, Busu a lucrat o perioadă şi ca ”decorator de vitrine” la Cooperativa Meşteşugărească.

