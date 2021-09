Florin Busuioc, dezvăluiri despre starea de sănătate, la 3 ani de la infarct: „Mă cam împiedică să fac lucruri”

Florin Busuioc a trecut prin momente grele în 2018, atunci când a suferit un infarct la finalul unui spectacol de teatru. Recent, Busu a făcut declaraţii despre starea sa de sănătate la 3 ani de la nefericitul eveniment.

Forin Busuioc a demonstrat că este un bărbat puternic care îşi doreşte să trăiască viaţa din plin. Prezentatorul de la meteo a luptat pentru a se face bine, iar cu optimism a reuşit să treacă peste toate problemele cu care s-a confruntat.

Actorul a suferit un infarct miocardic pe 6 noiembrie 2018, după un spectacol jucat la Craiova. La fața locului a fost chemat un echipaj SMURD care a efectuat manevrele de resuscitare, apoi a fost transportat la Spitalul de Urgență din oraș pentru o intervenție chirurgicală. Medicii au făcut o intervenție minim invazivă pentru montarea unui stent. La nici jumătate de an, medicii au fost nevoiți să-i monteze și al doilea stent.

În prezent, vedeta de la ProTV spune faptul că starea lui de sănătate este una mai bună și nu a mai întâmpinat alte obstacole.

CITEŞTE ŞI: BUSU, OMUL BUN LA TOATE! CE ATRIBUȚII A AVUT ÎN 16 ANI DE TELEVIZIUNE. „EU AM FĂCUT DE TOATE ÎN PRO TV, ABSOLUT DE TOATE

De asemenea, Busu a ținut să menționeze că fără sprijinul şi încurajările oamenilor dragi lui nu ar fi reuşit să depăşească situaţia: „Am o viaţă normală, de om normal, nu ieşită din comun. Ştiu că sunt iubit şi că după accidentul suferit pe scenă, toată lumea şi-a canalizat gândurile bune către mine şi probabil că m-a ajutat foarte tare. Acum sunt bine, sunt ok, ar trebui să mai dau jos din burta asta care mă cam împiedică să fac lucruri, dar nu e chiar atât de grav, o am de zeci de ani.”, a declarat Florin Busuioc, pentru Click.ro.

Busu la un pas de moarte

Văru Săndel, Cosmin Seleși și Alin Panc au asistat înlemniți la o scenă care-i putea aduce sfârșitul lui Florin Busuoic. Aflați la o stână din Munții Apuseni, lângă Cluj, au văzut cum actorul s-a urcat pe un ATV și, pentru că nu știa să-l conducă, a fost azvârlit într-un prun. Sperietura a fost cu atât mai mare cu cât toți cei prezenți știau prin ce trecuse Busu cu doi ani în urmă.

„Ne pregăteam fie pentru o nouă zi sau pentru o nouă scenă. Nu mai reţin. Ceea ce ştiu e că Florin Busuioc se afla pe un ATV oferit pe bază de contract de unul dintre sponsorii filmului, a cărui imagine mai trebuie să apară în peliculă. Busu, colegul nostru, a avut inspiraţia nefericită de a-l porni. Cert e că nărăvaşul ăla, care e foarte greu de strunit chiar şi pentru cei care ştiu cum să se comporte cu el, nu l-a suportat foarte tare în şa şi, la prima colină, l-a aruncat într-un prun. Ştiind problemele cu care se confruntase Florin am înlemnit cu toţii.

Am alergat către copac, unde am constatat că eroul nostru nu păţise nimic grav, cu excepţia unei spaime teribile. Nu m-am putut abţine şi i-am zis-o: . Am râs, dar nu prea era râsul nostru”, a povestit peripeţia Văru‘ Săndel pentru impact.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan