Florin Busuioc este afectat de relația cu fiul său secret: ”Îmi reproșez că nu am fost mai prezent”

Prezentatorul a recunoscut că deși în plan profesional este foarte mulțumit de ce i se întâmplă, pe plan personal are însă unele lucruri pe care și le reproșează.

Florin Busuioc va reveni pe scena teatrului după infarctul suferit în luna noiembrie a anunul trecut. Așadar, recunoaște că profesional nu stă deloc rău, fiind în pregătiri să-şi joace magistral rolurile, doar că sufleteşte are o mare dezamăgire.

Într-un interviu acordat Revistei Taifasuri, omul de televiziune care nu şi-a mai văzut fiul de zece ani, și a povestit amar că nu are o relaţie apropiată cu Florin Busuioc Jr. şi îşi reproşează acest lucru.

Florin Busuioc a văzut moartea cu ochii în urmă cu cinci luni din cauza unor probleme cardiace. Acesta a făcut infarct pe scena Filarmonicii din Craiova, chiar la finalul spectacolului. Soţia şi cele două fiice au fost tot timpul lângă el şi l-au ajutat să-şi revină.

Dar îndrăgitul om de televiziune mai are un fiu în vârstă de 29 de ani, care locuieşte la Târgu-Mureş, cu care din păcate nu prea ţine legătura şi îşi reproşează acest lucru.

„Cu fiul meu nu am prea mare legătură. Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat. Nu ştiu…mi s-a părut un pic acid, aş zice , dar nu m-a deranjat.El are dreptate în felul lui şi eu îl înţeleg. Sunt părintele care nu a existat. A fost dat la o parte, ăsta este adevărul şi nu pot să-i reproşez nimic acum. Aşa simte, pentru că aşa s-a întâmplat. După aceea încercările mele de a reintra în legătură cu el au fost sortite eşecului. Îmi reproşez că nu am avut mai multă grijă. Da, probabil că trebuia să fiu mai prezent în viaţa lui„, a povestit actorul pentru Revista Taifasuri.