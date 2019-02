Florin Călinescu, reacție ULUITOARE după numărul Denisei: ”Gazați-o, culcați-o la pământ!”

Românii au talent. Florin Călinescu a avut cea mai tare reacție, după ce a văzut numărul de excepție al dansatoarei Denisa Despa, un vlogger de lifestyle, care are un dans provocator.

După ce s-a încheiat numărul, Florin Călinescu a remarcat frumusețea concurentei. În primă fază.

”Parcă ești de la circa 14… Gazați-o, culcați-o la pământ! Încătușați-o! Distrugeți-i viitorul! După ce că mai avem vreo două-trei în țară… Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat tot… Au mai rămas Zamolxe, Babele și ea!

Scumpa mea, mă plictisesc aici: cu viori, cu dansatori, cu coruri, cu tot felul de echilibristice.. Of, dacă te-ai sublima într-o sticluță mică, ca-n Aladdin, să frec puțin și să spui: Da, stăpâne! Sunt aici! Îndeplinește-mi orice dorință!… De-o lună am scris textul ăsta și n-aveam cui să i-l spun”, a tunat Călinescu.