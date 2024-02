Florin Dumitrescu, cadou de 5.600 de euro pentru soție după ce a infirmat zvonurile despre divorț: ”M-a atras culoarea”

Florin Dumitrescu i-a făcut un cadou surprinzător soției sale. În această dimineață, simpaticul bucătar a plecat în căutarea darului perfect pentru Cristina, mama fetițelor sale. Entuziasmat și mândru de ceea ce a găsit, fostul jurat de la „Chefi la cuțite” nu s-a putut abține. A scos telefonul mobil și le-a arătat totul urmăritorilor lui de pe rețelele de socializare.

Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, și-au unit destinele în anul 2014. Cei doi au împreună două fetițe, iar bucătarul nu se sfiește să-și arate dragostea față de familia sa pe rețelele de socializare. Mai mult, fostul jurat de la „Chefi la cuțite” și-a declarat de multe ori dragostea față de soția sa în văzul fanilor.

„10 ani! Au trecut 10 ani de la cununia civilă! Nu știu ce părere are Cristina Dumitrescu, dar eu cred că cea mai bună decizie din viață noastră a fost să facem pasul asta. Și totuși, când au trecut acești 10 ani, Zeldo? Să îți fie cu fericire și noroc, iubire și sănătate, doamna Dumitrescu! La mulți ani nouă 😘 Me love you hard! #10ani #noi2 #lamultiani”, a fost mesajul postat pe rețelele sociale de Florin Dumitrescu, în urmă cu un an.