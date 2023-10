Florin Dumitrescu, mesaj emoționat la miezul nopții: “Din păcate, toate ghinioanele au cam stat pe geaca noastră”

Florin Dumitrescu a transmis un mesaj emoționant, cu ocazia zilei de naștere a soției sale, Cristina. Celebrul bucătar nu a ezitat să spună ceea ce simte față de partenera de viață. Cei doi sunt căsătoriți de aproape un deceniu și, împreună, au două fiice. Detaliile se află mai jos, în articol.

Florin Dumitrescu, fostul jurat de la Chefi la Cuțite, și Cristina s-au căsătorit în anul 2014. Împreună, au două fetițe. Deși nu apare în lumina reflectoarelor, celebrul bucătar postează imagini cu soția sa, pe internet. De data aceasta, postarea făcută pe rețelele de socializare a fost dedicată partenerei de viață. Fiind ziua ei de naștere, Florin Dumitrescu a ținut să îi transmită un mesaj. Deși aveau în plan să plece în Portugalia, pentru a sărbători aniversarea, cuplul a fost nevoit să rămână în țară.

„Singurul moment din această toamnă care mă scoate la suprafață și îmi aduce bucurie și zâmbet este ziua ta! Mi-aș fi dorit să putem fi în Portugalia așa cum am planificat, dar din păcate ghinioanele au cam stat pe geaca noastră, promit să încerc să îți reproduc căldura pe care am fi trăit-o acolo. Te iubesc și îți mulțumesc că nu îmi dai drumul din brațe nici acum, când trăim ce trăim! Învățăm amândoi că frica nu are cum să învingă acolo unde este iubire! Te iubesc, Zelda! La mulți ani!”, a scris Florin Dumitrescu pe Facebook.

Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, s-au cunoscut la un restaurant

Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui restaurant în care lucra fostul jurat de la Chefi la Cuțite. Soția lui Florin Dumitrescu venise în local, pentru a afla mai multe detalii, în vedere redactării unui material. Tot la momentul acela, bucătarul i-a pregătit un desert special cu ajutorul căruia reușișe să o cucerească pe actuala sa parteneră. Cei doi formează un cuplu din anul 2010, iar în 2014 s-au căsătorit.

„Eu mi-am dorit dintotdeauna o relație cu femeia perfectă. Bineînțeles, perfecțiunea este diferită în accepțiunea fiecăruia. Eu am întâlnit-o pe a mea. Am știut că este ea din momentul în care a apărut, pentru că se cam oprise timpul în loc, era o atmosferă ca de film în perioada aceea în viața mea.

Eu, boem, melancolic, artist, am privit-o pe ea, elegantă, frumoasă, strălucitoare, și mi-am dat seama că, dacă ea ar deveni iubita mea, aș putea să fac orice în viața asta, că totul este posibil. Și așa a fost. Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi, și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult. Noi trăim o poveste aparte!”, a spus Florin Dumitrescu pentru Viva.

