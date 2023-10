Refugiul secret al lui Florin Dumitrescu în fiecare zi de duminică. Fostul jurat de la Chefi la Cuțite a avut parte de un final de săptămână plin

Pe data de 29 octombrie, Florin Dumitrescu le-a arătat fanilor de pe rețelele de socializare care este refugiul său secret. Fostul jurat de la Chefi la cuțite punctează încă o apariție neașteptată de când a „divorțat” de Antena 1. Urmăritorii i-au lăsat imediat o mulțime de comentarii.

Unul dintre cei mai iubiți bucătari din țară are o comunitate numeroasă pe Instagram, loc în care arată momente din viața sa din spatele camerelor de filmat. Dat fiind faptul că nu îl mai leagă niciun contract, poate da frâu liber gândurilor sale și să fie pe cât de veridic dorește. Zilele trecute, și-a arătat ținuta care semăna cu o pijama, iar duminica aceasta, și-a povestit ziua aglomerată. A fost la biserică, refugiul său secret, s-a pus pe gătit și, în final, s-a bucurat de meciul iubitei sale echipe:

„Gânduri de duminică.

Am fost la liturghie și m-am bucurat că am dat mâna cu maestrul Vexxatu.

Iar am cumpărat plante, dar de data asta a găsit Cristina super preț la iederă, practic ne-a scos din foame.

Am pus la gătit cotlete de berbecuț, oase cu măduva si pizdulice cu sos de vin.

Facem dovlecii pentru că de ce nu

Aștept derbyul de diseară, Inter vs Roma, FORZA INTER.

ATUNCI CÂND NU AI SOARE PE STRADA TA, DESFĂ O STICLĂ DE SOARE ȘI REZOLVI NEAJUNSUL!”, spune Florin Dumitrescu.

„Aveți foarte mult umor!!😂 cu dumneavoastră și soția ar trebui să se facă un reality show, atât de carismatici! 🔥”, „De unde sunt pijamalele?”, „Oooo, dar ce pantaloni avem noi aici?”, „Ești favoritul meu de la Chefi la cuțite”, sunt doar câteva dintre zecile de comentarii care au apărut la postare.

Bucătarul iubește echipa Inter Milano

Florin Dumitrescu este un consumator de fotbal și iubește echipa Inter Milano. În urmă cu câțiva ani, se lăuda pe rețelele de socializare că a primit cadou de la Cristina un tricou cu echipa sa de suflet. De Ziua Îndrăgostiților, iubita bucătarului de la Antena 1 a apelat la Cristi Chivu pentru a-i putea face o mare bucurie juratului de la Chefi la cuțite.

„Cel mai frumos cadou de 14 februarie!!!! Iubita mea mi-a dăruit echipamentul de joc al echipei mele de suflet, Inter Milano, cu autografele tuturor jucătorilor, dar și tricoul lui Zanetti, jucătorul meu preferat! Îi mulțumesc iubitei mele pentru aceasta surpriză, îmi imaginez că nu a fost ușor, dar și lui Cristi Chivu, care înțeleg că a fost complice. Când vine în țară sper să pot să îi gătesc”, spunea celebrul bucătarul.

