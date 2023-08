Florin Dumitrescu s-a enervat după doar o zi pe litoral. Obiceiul pe care celebrul chef nu îl înțelege. „Am îmbătrânit”

Aflat în vacanță în Grecia, alături de familia sa, Florin Dumitrescu (36 de ani) s-a simțit, pentru câteva clipe, ca pe o plajă de pe litoralul românesc. Vrând să se bucure din plin de peisajul din jur, dar și de liniștea de pe plaja unde se afla, juratul de la Chefi la cuțite nu a putut să mai suporte muzica din boxe, moment peste care nu a putut să treacă atât de ușor.

Dacă românii, și nu numai, obișnuiesc să se bucure de o zi la plajă cu muzica la maximum în boxe, se pare că Florin Dumitrescu a ajuns să nu mai suporte nici un fel de zgomot în afara celui făcut de valurile mării, pe care, de altfel, nu prea a reușit să-l audă.

Florin Dumitrescu, nemulțumit de plajele din Grecia

Citește și: CE S-A ALES DE CONCURENTUL DE LA MASTER CHEF, PE CARE FLORIN DUMITRESCU L-A LOVIT CU CAPUL ÎN FIGURĂ. PE ATUNCI, CHEFUL ERA ANGAJAT AL PRO TV

Complet nemulțumit de volumul prea ridicat al muzicii de pe plajă, dar și de faptul că nu mai auzea sunetul mării, Florin Dumitrescu recunoaște că nu a înțeles niciodată și nici nu va înțelege plăcerea de a sta la plajă și de a asculta muzică de club. Pe de altă parte, recunoaște că aceste gânduri l-au făcut să conștientizeze, mai în glumă, mai în serios, că a cam îmbătrânit.

„Nu înțeleg, nu am înțeles și nu voi înțelege vreodată plăcerea de a sta pe plajă și să asculți muzică de club. Dincolo de faptul că poate nu apreciez eu muzica electro, dar nu îi văd sensul pe plajă. Bumți bumți și nu te auzi om cu om. Pe unde mai pui că e battle între dj de la 2 plaje care pune mai tare și mai haoseală. Uuuu, baby, se vede că am îmbătrânit. Cam așa arată bătrânu` care trage siguranța de la dj desk (n.r. pupitrul dj-ului). Cu toate scuzele de rigoare prietenilor mei dj, dar băh, băiatule, f*&^ off, suntem pe plajă, nici valurile nu se aud”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram.

Juratul de la Chefi la cuțite și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia

Citește și: CÂT PRIMESC, DE FAPT, CÂȘTIGĂTORII DE LA SURVIVOR, AMERICA EXPRESS, CHEFI LA CUȚITE ȘI ALTE EMISIUNI. ATÂT LE RĂMÂNE DUPĂ CE PLĂTESC TAXELE CĂTRE STAT

Ziua de 1 august a fost o zi importantă pentru Florin Dumitrescu. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 36 de ani, eveniment ce nu avea cum să nu fie marcat în cel mai frumos mod posibil. Soția lui a fost cea care a pus la cale o surpriză de proporții. Când credea că nimic nu-l mai poate surprinde așa ușor, Cristina Dumitrescu a reușit să-l facă cel mai fericit bărbat. Aflați în Grecia, într-un sătuc local, celebrul chef s-a trezit că participă la un fel de street food festival, eveniment ce avea să fie, de fapt, propria petrecere.

„Nu știu cum a reușit nevastă-mea să îmi organizeze cea mai șmecheră zi de naștere din viața mea, în acest sătuc din Grecia. A chemat efectiv tot satul. A făcut un street food festival aici, practic. Și cu toate astea nu am brățară VIP. Mulțumesc mult familiei mele și iubitei mele soții că a reușit să organizeze așa petrecere de ziua mea!”, a spus Florin Dumitrescu într-un InstaStory.