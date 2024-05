Florin Dumitrescu și-a prezentat vila de lux. Cum și-a renovat cheful de la Pro TV casa: „Viața e mai mișto cu...”

Florin Dumitrescu și soția sa locuiesc într-o vilă de lux, echipată cu o curte spațioasă. Cu câteva luni în urmă, cei doi au făcut câteva modificări semnificative în locuința lor, concentrându-se în special pe bucătărie, iar mai multe încăperi au fost îmbrăcate cu tapet. Iată cum arată casa celor doi!

De peste 10 ani, Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, sunt un cuplu unit, având împreună două fiice minunate, Ava și Mia. Cununia civilă a avut loc în 2013, urmată, un an mai târziu, de o nuntă intimă. Familia lui Florin Dumitrescu locuiește într-o vilă spațioasă, cu un design ce emană eleganță, confort și căldură. Fostul jurat de la „Chefi la cuțite” împărtășește pasiunea sa pentru gătit prin intermediul mai multor videoclipuri filmate în bucătăria lor, conectând astfel cu urmăritorii săi prin rețete inspirate și sfaturi culinare.

Citește și: FLORIN DUMITRESCU, BULVERSAT ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA FILMĂRILOR PENTRU MASTERCHEF. CU CE PROBLEME SE CONFRUNTĂ CELEBRUL BUCĂTAR

Cu câteva luni în urmă, Florin Dumitrescu a dezvăluit că își redecorează complet bucătăria, iar rezultatul final l-a prezentat online. Fostul jurat de la „Chefi la cuțite” a ales mobilier într-o nuanță deschisă, încadrând o varietate de electrocasnice, printre care și o plită cu inducție. O incursiune în noua sa bucătărie a fost oferită pe rețelele de socializare chiar de Florin Dumitrescu, aceasta fiind locul preferat pentru filmarea majorității rețetelor sale.

„Încep să vă arat câte puțin din bucătăria mea nouă! Am făcut câteva schimbări pentru că deja mi se părea prea mica pentru mine… sincer, cred că am o bucătărie semiprofesională chiar la mine acasă. Acum chiar nu mai am nici o scuză când mă întreabă Cristina când mai gătesc și pe acasă.

Una dintre noutăți este hota din blat pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp, mai ales că noua poziție a insulei nu ne permitea să instalam o hota de insulă. Are un design foarte interesant, absoarbe imediat aburii și mirosurile și are funcția Breeze care se poate activa înainte și după ce gătiți, pentru a reîmprospătă aerul din bucătărie’, a transmis Florin Dumitrescu pe rețelele de socializare.