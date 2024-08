Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a trecut prin clipe dramatice: aproape de comă de la un medicament! ”Am fost la un pas de tragedie!”

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a trecut prin momente dramatice! A ajuns la spital, unde a fost internat de urgență și, imediat, a avut parte de asistență medicală. A fost la un pas de tragedie, după cum a dezvăluit chiar el, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Florin Manea a suferit o criză diabetică, iar situația a necesitat vizita la spital. Numai că problema s-a agravat, iar agentul avea să treacă prin clipe grele, pe care nu le va uita toată viața. Glicemia i-a urcat până la 520, dar intervenția promptă a medicilor i-a salvat viața.

„Agentul lui Drăgușin trece prin momente mai grele, Florin Manea a fost internat de urgență la spital. A avut o criză diabetică, nu este în comă diabetică. A fost internat de urgență la spital, criză foartă gravă. Nu se simte prea bine”, a fost anunțul lui Horia Ivanovici, potrivit fanatik.ro.

Florin Manea, la un pas de tragedie: ”Infecția ar fi putut ajunge la creier!”

CANCAN.RO a aflat mai multe detalii chiar de la Florin Manea. El a fost deja externat, după șapte zile de spitalizare, și acum se simte mult mai bine. Totul a plecat de la o infecție pe care a încercat să o trateze cu un medicament care i-a ridicat enorm glicemia.

”Am fost la un pas de tragedie. Am avut o infecție în gat și am luat mai multe antibiotice. Și unul dintre medicamente mi-a ridicat glicemia la 520. Am fost în pragul comei. Am trecut prin momente greu de imaginat. Infecția ar fi putut ajunge la creier. Nu m-am temut de moarte, dar daca s ar fi întâmplat nenorocirea aș fi fost bucuros că m-aș fi reîntâlnit cu mama și tata. Am stat internat șapte zile la Regina Maria. Îi datorez viața medicului Codruț Sarafoleanu”, a povestit Florin Manea.

