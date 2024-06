Florin Niță, primele declarații după calificarea României în optimile EURO 2024. Portarul-erou, emoționat de energia celor 30.000 de suporteri

Florin Niță a transmis un mesaj special, după calificarea României în optimile Campionatului European. Portarul-erou a ținut, în primul rând, să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru victoria echipei naționale. De asemenea, jucătorul a precizat că a simțit energia fanilor de la începutul până la finalul partidei cu Slovacia. Aproape 30.000 de români au mers pe stadionul din Frankfurt pentru a-i susține pe fotbaliștii lui Edi Iordănescu.

Partida disputată pe stadionul din Frankfurt dintre România și Slovacia s-a încheiat cu scorul de 1-1. După acest egal și victoria zdrobitoare din meciul cu Ucraina, jucătorii lui Edi Iordănescu s-au calificat în optimi pe primul loc.

Este a doua oară în istoria Campionatului European când România reușește să treacă de faza grupelor, însă de această dată jucătorii lui Edi Iordănescu au reușit să se califice în optimi de prima poziție.

Generația de suflet, așa cum a fost numită echipa națională a României de la EURO 2024, a obținut o calificare istorică. Emoțiile au fost la cote maxime pentru toți suporterii care au așteptat acest moment mai bine de 20 de ani.

După meciul cu Slovacia, Florin Niță a transmis un mesaj special. Portarul-erou, cu o poveste de viață inspirațională, a ținut să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru reușita lui și a colegilor săi. Jucătorul este în culmea fericirii.

„Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit, pentru satisfacţia de după meci, că ne-a ajutat să ne atingem obiectivul şi că am bucurat o naţie întreagă. Sunt foarte fericit, am muncit împreună, toţi suntem egali, ne-am făcut treaba şi am făcut tot ceea ce ni s-a spus din partea lui Mister. Mă bucur că fac parte din această minunată echipă, împreună facem istorie pentru această ţară frumoasă şi sunt foarte fericit.”, a declarat Florin Niţă la Pro TV.