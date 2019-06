Florin Pastramă, surpriză de proporții pentru Brigitte. Cu ce a uimit-o

Florin Pastramă nu încetează să o surprindă pe Brigitte. În semn de iubire pentru soția lui, acesta s-a botezat în religia penticostală.

Chiar dacă la început nimeni nu credea în relația lor, cei doi au demonstrat cât de mult se iubesc. Ca o dovadă de dragoste, Florin Pastramă a decis să-și schimbe religia pentru soția lui, Brigitte.

“Abia aştept să fac un copil. Am pus stop la viaţa pe care o aveam, cu ieşitul în weekend, la fete drăguţe. Îmi doresc să am o familie în Domnul. Am avut viaţa pe care am avut-o până la 40 de ani, nu mai vreau golăneală. Fiecare este cu religia lui, eu sunt tot penticostal. M-am născut ortodox. M-am botezat penticostal pentru Dumnezeu. Şi sora mrea este măritată cu un penticostal. Acum m-am liniştit, am tot ce îmi trebuie acasă”, a spus Florin Pastramă la o emisiune tv.

Brigitte mesaj de mulțumire pentru soțul ei

Brigitte Sfăt și-a găsit în sfârșit liniștea. Chiar dacă uneori sunt neînțelegeri între cei doi, Florin Pastramă pare că a găsit rețeta pentru a o calma pe soția lui. În semn de mulțumire pentru grija pe care o are față de ea, bruneta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru Pastramă.

“Vreau doar sa i multumesc, minunatului meu sot, pentru cuvintele extraordinare pe care le spune la adresa mea ❤️🤗❤️”, a scris Brigitte pe pagina ei de Instagram.