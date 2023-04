Florin Piersic a răbufnit. Nu mai suportă să fie întrebat câți ani are: ”Îmi vine să mă împușc”

Se poate spune că Florin Piersic a ajuns la vârsta la care își poate permite să fie discret și să nu vrea să vorbească despre asta. Marele actor a clarificat lucrurile și a explicat care este motivul pentru care nu mai vrea să aducă în discuție propria vârstă.

În cadrul uni festival de film de la Brașov, printre altele, Florin Piersic a ținut să clarifice un subiect despre care a ajuns să-i fie groază: propria vârstă. Mai în glumă, mai în serios, actorul le-a mărturisit oamenilor prezenți faptul că, de câte ori își aduce aminte de propria vârstă, îi vine să se împuște, dar nu are gloanțe.

De ce nu vrea Florin Piersic să vorbească despre vârsta lui

Ajuns la 87 de ani, cu o sinceritatea debordantă, Florin Piersic s-a destăinuit publicului din cadrul festivalului de film și, într-un mod amuzant, a dezvăluit de ce a ajuns să nu mai suporte să vorbească despre vârsta lui. Deși pare să fie una dintre cele mai comune și răspândite urări, la vârsta lui, un simplu ”La mulți ani” a ajuns să-l scoată din sărite pe actor.

”De câte ori vorbesc de vârstă, îmi vine să mă împușc, dar nu am gloanțe. Pe cuvântul meu. Toți sunteți tineri, sunteți nemaipomeniți. Și gata, toți îmi spun ‘La mulți ani!’. Care ‘La mulți ani?’ La 80 și 100 de ani, cât am eu acuma, iar ‘La mulți ani?’ Care ‘La mulți ani?’ Omul ăsta, pe care recunosc că îl am în suflet, Cătălin, și care a organizat evenimentul împreună cu Adrian Bucă, să îi dea Dumnezeu sănătate, a avut o grijă de noi, splendidă.

Îmi place foarte tare de copilul ăsta, care e Cătălin. Unde ești, Cătăline? Departe te-ai dus.”, a spus Florin Piersic.

Totodată, ca un fel de premoniție, Florin Piersic a lăudat organizatorii evenimentului și le-a spus că anul viitor el nu o să mai fie, însă îi sfătuiește să facă o treabă la fel de bună ca și anul acesta.

”Aseară, umbla de la o masă la alta, să ne întrebe dacă e bună mâncarea, dacă am mâncat… Bravo! Să vă dea Dumnezeu sănătate, copii. Și anul viitor să mai faceți o sărbătoare fără mine. Pentru că eu nu o să fiu…”, a spus actrorul.