Florin Răduţă, câștigătorul X Factor, suspect de cancer pentru a treia oară: „Mi-am dat seama că ceva se întâmplă”

Florin Răduţă a ajuns în atenția publicului după ce a reușit să câștige cel de-al cincilea sezon al emisiunii X Factor, de la Antena 1. Tânărul a ajuns în finală datorită talentului, dar și a sfaturilor primite din partea mentorului său de la vremea respectivă, Ștefan Bănică Jr. Până în ultima secundă tânărul s-a luptat și, astfel, a reușit să plece acasă cu marele premiu. Dincolo de zâmbetul pe care l-a afișat în fața publicului, artistul s-a confruntat cu multe situații dificile, pe care a reușit să le depășească în cele din urmă. Recent, în cadrul unui interviu, el a vorbit despre momentul în care medicii i-au spus că este suspect de cancer pentru a treia oară.

Florin Răduţă a reușit să îi uimească pe fanii săi, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor, la scurt timp de la câștigarea marelui premiu X Factor. Nimeni nu a știut însă că tânărul fusese diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar din acest motiv a fost nevoit să ia o pauză. Artistul recunoaște că atunci a trăit cele mai grele momente din viața lui.

„Undeva prin 2019, m-am îmbolnăvit foarte rău, am făcut un ulcer la stomac, nu reușeam să mănânc de vreo șase luni și nici nu am putut să beau apă și am făcut și un preinfarct undeva în luna mai, în anul 2020, din cauza faptului că aveam corpul foarte slăbit, iar în iunie am descoperit că aveam niște tumori pe stomac și acesta a fost motivul pentru care mi-am luat trei ani de pauză, nu am mai făcut absolut deloc muzică. Trebuia să mă reîntorc la mine, trebuia să-mi dau seama că nimic și nimeni nu este mai important. Nici cariera, nici faima, nici familia nu este mai importantă decât sănătatea ta mintală și fizică”, a povestit Florin Răduță.

În continuare, tânărul artist a povestit că tot ce și-a dorit atunci a fost să se focuseze pe sănătatea lui și, astfel, să reușească să învingă boala. Pe lângă tratamentele pe care i le-au prescris medicii, Florin Răduță mărturisește că hipnoza l-a ajutat foarte mult să se regăsească.

„După ce medicii mi-au pus toate aceste diagnostice am încercat să nu mă mai stresez, pentru că toate bolile au bază în stres. Când suferim și emoțiile noastre sunt prinse în corp, se resfrâng cumva în corp și îți afectează sănătatea. Timp de cinci ani am lucrat foarte mult, am mers la evenimente, cântam, mergeam în studiouri și toate astea le-am făcut singur. Eu eram contabil, manager, făceam și videoclipurile, și scenariile, absolut tot era pe umerii mei. Tot stresul ăla, cumva, și-a spus cuvântul și când am aflat treaba asta m-am gândit la ce variante am. Și cea mai bună a fost să mă opresc, pentru că absolut nimic nu este mai important decât sănătatea ta. Și asta am făcut! M-am oprit, corpul meu a început să se regenereze, am făcut hipnoză, pentru că știam că are rezultate benefice, mai ales în boli și m-am oprit timp de trei ani”, a mai spus artistul.

Florin Răduță: „Prin luna martie, iar eram suspect de cancer, de data asta la prostată”

Anul trecut, Florin Răduță a primit încă o lovitură dură. În urma unor investigații, artistul a aflat că este, din nou, suspect de cancer. Atunci și-a pus multe întrebări și a încercat să afle ce se întâmplă cu corpul său și de ce se îmbolnăvește atât de des. Răspunsul l-a găsit destul de ușor: și-a dat seama că, de fapt, sufletul lui era bolnav, iar de aici i s-au tras toate problemele.

”În acei trei ani mi-am dat seama de foarte multe lucruri. Mi-am dat seama că sunt capabil de absolut orice și am găsit și iubirea de sine, care era cea mai importantă iubire pe care puteam să o caut și să o găsesc în viața mea. Oricât de mult mi-ar fi oferit cei din jur, nu ar fi fost de ajuns. Ce a făcut Dumnezeu pentru mine și câte șanse am primit de la viața asta, în ciuda a ceea ce mi s-a întâmplat. Anul trecut, undeva prin luna martie, iar eram suspect de cancer, de data asta la prostată și atunci mi-am dat seama că trebuie să o iau pe drumul meu și să nu mă mai uit în stânga și în dreapta. Din nou, Dumnezeu mi-a dat a treia șansă. Atunci mi-am dat seama că ceva se întâmplă, de tot se răsfrâng atâtea lucruri asupra corpului meu, adică de ce mă îmbolnăveam atât de rău. Ei bine, sufletul meu era, deja, bolnav și era trist”, a mai spus Florin Răduță pentru Spectacola.