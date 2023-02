Artistul român care a renunțat la țara natală și poate reprezenta San Marino la Eurovision. Le va face concurență conaționalilor

A fost respins la Eurovision România dar are mari șanse în San Marino. Un artist român a decis să accepte șansa ce i-a fost oferită de altă țară și să concureze împotriva conaționalilor săi. Despre cine este vorba?

Florin Răduță, câștigătorul X Factor, face un pas mare în carieră și este pe cale să își îndeplinească un mare vis. După ce a depășit toate problemele de sănătate, artistul s-a reîntors pe scenă și are planuri mari. Acesta și-a dorit mult să participe la Eurovision și nu s-a lăsat până nu și-a transformat visul în realitate.

Florin Răduț a compus o piesă specială și a mers cu mari speranțe către Eurovision România. Însă nu a avut prea mult noroc, iar melodia lui nu a intrat în competiție. Dar, Florin Răduță nu a renunțat așa ușor și a trecut mai departe. Acesta a avut încredere în piesa sa și în forțele proprii, așa că mers cu ea la Eurovision San Marino, acolo unde a avut un succes răsunător.

„Treaba asta cu Eurovisionul a fost un vis al meu de când eram mic. În decembrie anul trecut m-am înscris la Eurovision România, piesa nu a fost acceptată. În același timp am înscris-o și la Eurovision în San Marino și … vezi cum le face Dumnezeu, nu s-a întâmplat în țara mea, dar s-a întâmplat în altă parte și pentru mine asta este excepțional. Când se închide o ușă, Dumnezeu îți deschide o alta.

Am scris piesa asta acum 5 ani de zile. Este despre o perioadă peste care nu credeam că am să pot să trec vreodată. Este despre depresia prin care am trecut, despre anxietatea prin care a trecut și regăsirea mea. Piesa este scrisă în totalitate despre mine și de mine. Mă bucur foarte mult că am putut s-o înscriu în acest concurs și mă bucur foarte mult că a fost acceptată și am ajuns cu ea până în semifinale, ceea ce pentru e deja o reușită. Tot ce se va mai întâmpla de acum încolo nici nu mai contează”, a declarat Florin Răduță.

„Mi-a arătat Dumnezeu că asta trebuie să fac”

Se pare că melodia compusă de Florin Răduță a fost mult mai apreciată în San Marino, iar până acum artistul a parcurs toate etapele și a ajuns în semifinale. Acesta este extrem de mândru de rezultatul său și speră să fie câștigător. Își dorește să reprezinte țara în etapa finală și muzica luni să fie auzită la nivel internațional.

Însă chiar dacă nu va reuși să câștige competiția, Florin Răduță este cât se poate de mândru de rezultatul lui de până acum. Faptul ca melodia lui a ajuns până în etapa semifinalelor l-a făcut extrem de bucuros și i-a dat aripi.

„Sunt foarte fericit și sunt foarte mândru de ceea ce am putut să realizez. Ideea este că a fost destul de greu pentru că au fost mii de concurenți. Au fost trei etape și două semifinale, care s-au întâmplat în ultimele zile. Îmi doream foarte mult să merg la Eurovision România și nu s-a întâmplat asta, dar s-a întâmplat într-o altă țară. Mi-a arătat Dumnezeu că asta trebuie să fac. Indiferent ce se va întâmpla, eu mi-am atins scopul.”, a mai spus Florin Răduță.

