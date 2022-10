Boala cruntă cu care a fost diagnosticat Florin Răduță, câștigătorul X Factor

În urmă cu 7 ani, Florin Răduță câștiga mare premiu X Factor. În anul 2020, cântărețul fusese devastat de o veste teribilă. Tânărul a aflat atunci că are cancer la stomac. Iată care este starea actuală de sănătate a lui Florin.

Florin Răduță a reușit să cucerească inimile tuturor pe vremea când era concurent în cadrul show-ului X Factor. Tânărul care este foarte talentat și are o voce de aur, a reușit să câștige marele premiu, acum 7 ani.

Cum se simte acum Florin Răduță

La aproximativ 5 ani distanță, a primit și una dintre cele mai devastatoare vești din viața sa. În anul 2020, Florin Răduță fusese diagnosticat cu cancer la stomac, dar din fericire, cântărețul susține că acum este bine atât din punct de vedere fizic cât și psihic.

”A fost o perioadă foarte grea din viața mea, a fost extraordinar de greu să mă gestionez psihic și emoțional. Am fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar acum un an și jumătate am făcut și un preinfarct. A fost destul de complicat și am fost nevoit să mă detașez de absolut orice. Inclusiv de muzică. Stresul și presiunea și-au spus cuvântul în ultimii ani”, a declarat Florin Răduță, în cadrul unui interviu, la Antena 3.

Florin Răduță: ”Fiind un diagnostic atât de grav, șansele sunt mici”

Câștigătorul X Factor a mai mărturisit, în cadrul aceluiași interviu, că știa că are șanse mici de supraviețuire, odată diagnosticat cu cancer la stomac. De asemenea, Florin a spus și cum a reușit să se vindece de ”boala secolului”.

”Știam că, fiind un diagnostic atât de grav, șansele sunt mici. Am aflat acum doi ani, prin luna mai, au urmat trei luni de zile în care am urmat atât terapie cât și hipnoză. Am avut un stil de viață sănătos iar tumora s-a absorbit în trei luni de zile. Și când am fost la următoarea endoscopie, doctorul a spus că nu mai există nici ulcer și nici urmă de tumoră. Ca și cum este totul nou”, a mai mărturisit cântărețul.

