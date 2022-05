Florin Ristei și-a deschis un restaurant în plină pandemie: ”Nu a mers o perioadă”

Florin Ristei a mărturisit că și-a deschis un local în Centrul Vechi chiar la începutul pandemiei de coronavirus. Cântărețul a spus că la început a dus lipsă de clienți, însă acum afacerea merge ca pe roate.

Invitat în cadrul unui podcast, Florin Ristei a povestit că el, împreună cu alți doi prieteni de-ai săi, a pus bazele unui restaurant ce se situează în Centrul Vechi al Bucureștiului. Au început construcția localului înainte de pandemie și a fost gata chiar la începutul acesteia.

De ce nu a mers afacerea lui Florin Ristei

Mai exact, Florin Ristei a deschis restaurantul în martie 2021 și se pare că la început nu i-a mers foarte bine. Odată cu relaxarea restricțiilor, localul său a început să se umple, iar acum este fericit că i-au crescut vânzările. ”Naive” este numele locației care are o priveliște panoramică. De asemenea, aici se organizează și petreceri exclusiviste.

”Sunt acționar de restaurant. Am a treia parte. E mișto! Eu am vrut de mult… Am doi prieteni. Mi-au propus să facem asta. Nu se cântă acolo. E la ultimul etaj al magazinului București. E chiar la bulevard. Se vede și Casa Poporului, Intercontinental. L-am deschis fix în pandemie, în martie 2021. Noi ne apucasem de el înainte de pandemie și ne-a prins cu el terminat. Am zis măcar un pic… dacă nu se permitea și noaptea. Am zis să înțeleagă lumea că acolo se și mănâncă. La început am făcut o poveste, un concept… n-am mers, evident. «Cartofi prăjiți aveți? Aaa, bine! Plec!».

Am încercat ceva mai sofisticat, altfel. Nu a mers o perioadă, am schimbat și am ajuns la un numitor comun cu mâncarea și oamenii. De când s-a dat drumul la pandemie… este măcel! Am băgat acum că la 3 să plece toată lumea. La 3 se aprinde lumina, se oprește muzica. Poți să mai stai să îți termini băutura cu muzică mai încet. Să stai după ultimul bețiv până la 6 dimineața… să tragă de o apă, numai, gata! Mie mi-a plăcut că în pandemie se opreau la 2 evenimentele. Eu zic că de la 22 la 3 este de ajuns”, a povestit Florin Ristei, în podcastul lui Radu Țibulcă.

