Florin Salam dă de pământ cu unii dintre colegii săi. Ce părere are manelistul despre succesul lor: „Sunt ajutați de mine”

Florin Salam a făcut declarații uimitoare despre artiștii care activează în acest moment în branșa sa, dar și despre pauza pe care a luat-o de la cântat în trecut. Cântărețul de manele a avut o reacție neașteptată la adresa persoanelor care au reușit să devină cunoscute datorită lui.

„Regele” manelelor, așa cum a fost poreclit de-a lungul timpului, nu mai are nevoie de nicio prezentare, deoarece nu există persoană care să nu fi auzit de el. Florin Salam a reușit să îi impresioneze chiar și pe cei mai cunoscuți oameni din România și din afară cu talentul său.

Ce spune Florin Salam despre colegii săi de breaslă

De-a lungul timpului, Florin Salam a fost implicat în diferite scandaluri cu colegii săi de breaslă. Dacă până acum manelistul a refuzat să ofere orice fel de declarație, lucrurile s-au schimbat între timp. Recent, bărbatul a fost invitat într-o emisiune, unde a dat cărțile pe față.

Cu toții știm că Florin Salam a avut perioade în care a luat pauză de la muzică și s-a axat mai mult pe viața personală. Totuși, acesta susține că, în momentele respective, a fost ca un mentor pentru cei care au succes în prezent. Deși are mulți dușmani care îi vor răul și fac tot posibilul să îl denigreze, manelistul este mândru că a rămas tot timpul numărul 1.

„Toată viața am avut dușmani, dar datorită lor am ajuns numărul 1. Există oameni cu foarte mulți bani, vorbesc în branșa mea, ca să nu intru în alte părți, cărora nu le stă bine să fie numărul 1, dar n-ai față de numărul 1. De multe ori poate eu mă împrumut azi și tot îmi fac plăcerea pe care mi-o propun.(…) Am avut momente în care am vrut să renunț. Tot ce vezi tu la ora asta sunt ajutați de mine, dacă nu le dădeam eu voie, nu urcau. Multă lumea s-a ridicat în perioada în care nu mai cântam eu. Deși când nu mai cântam eu, tot îi ajutam în continuare, dar din umbră”, a spus manelistul în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.