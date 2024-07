Fostă ispită de la Insula Iubirii, ÎN AREST! „Cea mai traumatizantă experiență din viața mea”

Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, a fost nu de mult protagonista unui scandal de proporții. După ce și-a încheiat istoria cu show-ul de la Antena 1, fosta dansatoare a început să fie tot mai activă pe TikTok, acolo unde alături de iubitul ei, Alin, realiza tot felul de provocări extreme. Însă, această activitate le-a adus celor doi probleme cu legea, iar Dana a ajuns în arest. Acum, fosta ispită a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut și spune că orele petrecute în spatele gratiilor au fost un adevărat coșmar.

Dana Badea a jucat rolul de ispită la Insula Iubirii în sezoanele patru și cinci, iar ulterior și-a îndreptat atenția către platforma TikTok, unde a devenit rapid foarte cunoscută. Cei doi obișnuiau să relizeze tot felul de provocări, care în cele din urmă i-au adus în atenția oamenilor legii. Aceștia au fost acuzați de deranjarea liniștii și ordinii publice, după ce au făcut un live pe Tik Tok, iar acum suportă consecințele faptelor lor.

Dana Badea, iubitul ei și alte patru persoane au fost trimise în judecată, iar recent și-au aflat pedeapsa. După ce au fost interziși pe TikTok, fosta ispită și Alin au primit și o pedeapsă de 10 luni și 20 de zile cu suspendare, doi ani cu încercare și 120 de zile în folosul comunității. Deși este bucuroasă că a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare, fosta ispită se gândește cu groază la cele 120 de zile în care trebuie să muncească în folosul comunității.

De asemenea, înainte de a își afla sentința, Dana Badea a trecut printr-o experiență traumatizantă. Aceasta a stat în arest preventiv 24 de ore și spune că au fost cele mai grele ore din viața sa. Bruneta a fost șocată de condițiile din spatele gratiilor și spune că nu vrea să mai ajungă niciodată acolo. Camera extrem de mică, în care era închisă cu alte trei femei, și condițiile precare au îngrozit-o pe fosta ispită, care acum face tot ce poate pentru a sta departe de problemele cu lege și pentru a nu mai ajunge în spatele gratiilor.

„Da, eu am avut această frică. Alin a zis că nu e o faptă atât de gravă, încât să mergem la pușcărie, dar mie mi-a fost teamă deoarece eu am fost o zi pe arest și pentru mine a fost un coșmar. Când am mers să ne judece și să ne zică dacă ne lasă în control judiciar sau în arest preventiv, eu am făcut atac de panică. Eu nu mai făcusem atac de panică în viața mea, eu nu am știut ce e ăla, a fost traumatizant pentru mine.

Eu aveam asta în suflet, că voi ajunge din nou acolo în arest! Am stat în arest preventiv 24 de ore. Cea mai traumatizantă experiență din viața mea. Nu am crezut niciodată că voi ajunge acolo, am simțit pe pielea mea cea mai mare frică posibilă. Când intri acolo în cămăruța aia de 2 pe 2, cu încă patru fete, cu o toaletă mică care nu avea nici măcar ușă, era toaletă turcească. Sus era dușul, iar jos îți făceai treburile. Nici măcar ușă nu avea. Când s-a închis ușa aia de fier și am știut că de acolo nu mă mai scoate nimeni, că dacă vreau să ies eu nu am cum să mai ies, a fost îngrozitor. Nici măcar un câine nu l-aș trata așa, dar un om”, a mai spus Dana Badea.