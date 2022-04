În 2020, CANCAN.RO dezvăluia detalii despre relația dintre Tristan Tate și Maria Cătălina. Acum, după ce frații Tate au fost acuzați de sechestrarea a două tinere, bruneta și-a făcut curaj și ne-a povestit, în exclusivitate, cum le „agață” și le „prostește” fostul iubit al Biancăi Drăgușanu pe tinerele naive. Totul se întâmplă pe social media! Se pare că Tristan Tate are conturi pe toate platformele, iar atunci când, la „orizont”, apar tipese dornice de „iubire”, el le vine în „ajutor”. CANCAN.RO are declarațiile exclusive ale fostei iubite!

În noaptea de luni spre marți, mascații, polițiștii și procurorii din Ilfov au luat cu asalt “palatul” englezilor. Frații Tate au ajuns în vizorul oamenilor legii după ce ar fi sechestrat două femei, care ar fi urmat să fie traficate pe piața sexului. (Povestea completă AICI!) Până când vreo instanță se va pronunța în această speță, ies la iveală informații-bombă despre cum acționează cei doi frați, dar și ce despre tipul de comportament pe care îl au față de femei.



Una dintre fostele iubite, dar și „angajată” a lui Tristan Tate ne-a vorbit, în exclusivitate, despre modul în care tinerele sunt „racolate” de ex-ul Biancăi Drăgușanu.

„Eu cu Tristan Tate m-am cunoscut pe Facebook, în 2018, el m-a abordat. El folosea Tinder și încă-l folosește pentru a aborda fetele. El are iubită de vreo șapte ani, care-i permite totul.

Care lucrează pentru el, îi face bani. Tuturor fetelor le spune că iubita lui e angajata lui și că nu are nicio treabă cu ea”, își începe tânăra povestea.

„Tristan are un comportament violent!”

Maria Cătălina continuă să se destăinuie legat de comportamentul violent pe care Tristan Tate îl are. Comportament pe care, de altfel, l-a afișat și în fața anchetatorilor, în timp ce aceștia își făceau treaba. (Vezi AICI povestea completă!) În 2020, cei doi au avut o relație amoroasă despre care CANCAN.RO a și scris (Citește toate detaliile AICI), dar, la un moment dat, s-au despărțit. La ceva timp, tânăra, știind că Tristan Tate deține un studio de videochat, l-a contactat pentru a obține un job.

Lucrurile aveau să se desfășoare însă într-un mod total neașteptat.

„La început a fost vorba de relație, nu a fost vorba de muncă. La început e drăguț, cred că așa e cu toate fetele. După aceea se vede adevărata lui față. Are un comportament destul de violent. Nu a fost neapărat violent cu mine, cât cu persoanele din jurul lui. Abuzează de alcool și devine violent. Nu a dat în mine sau ceva…

Nu știu vreun caz în care Tristan să fi lovit fetele care lucrează pentru el. Știu doar de fratele lui că a lovit o fată, destul de rău. A filmat-o și după a pus-o să spună că e vrăjeală, dar a bătut-o destul de rău.

După ce ne-am despărțit l-am contactat pentru că voiam să lucrez pentru el. Eu, înainte să lucrez pentru el, am făcut videochat în altă parte și-mi tot dădea mesaje și mă întreba de ce nu lucrez pentru el.

În cele din urmă, am lucrat pentru el două săptămâni în care nu am fost plătită. Nu am făcut la el în casă! El racolează, oarecum, fetele le pune într-o casă, separat de el, le spune că sunt împreună cu el și le pune într-o casă în care să lucreze! Eu aveam o casă în «American Village», unde stăteam singură”, mai spune tânăra.

A lucrat pentru el, dar a rămas neplătită!

A fost strict, violent verbal, dar și rău-platnic susține Cătălina. Tânăra recunoaște că nu a muncit mult pentru ex-ul Biancăi Drăgușanu, doar două săptămâni, dar nu a văzut niciun leu pentru munca prestată. Motiv pentru care, acum, ori de câte ori îi scrie, preferă să-l enerveze … în felul acesta simte că-și ia revanșa.

„El e super strict! Ne-am certat pentru că eu am vrut să ies mai devreme de la muncă și el a început să facă crize că am ieșit și a început să mă acuze că am făcut nu știu ce cu nu știu cine … A făcut o criză și mi-a zis să plec. I-am zis «OK, dar tu să mă plătești pentru cât am muncit!» Bine, nu am mai văzut banii ăia. Erau cam o mie și ceva. Nu făcusem foarte mult, dar gestul în sine m-a deranjat! După aceea, ne mai certam din când în când pentru că-mi făcea plăcere să-l enervez până mă bloca”, a adăugat fosta iubită a lui Tristan Tate.

