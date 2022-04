Polițiștii și procurorii din Ilfov au descins, luni, în vila din Pipera a fraților Tristan și Emory Andrew Tate, după ce aceștia ar fi sechestrat două femei, care ar fi urmat să fie traficate pe piața sexului. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, ce s-a întâmplat la locuința celor doi frați, precum și imagini cu momentul în care ex-ul Biancăi Drăgușanu și fratele său sunt luați cu duba și duși la audieri, sub ochii unei mame disperate, a cărei fiică ar fi fost racolată de cei doi englezi. Cum au reacționat cei doi frați? Vă prezentăm imagini exclusive, care arată starea de spirit a celor doi frați.

Oamenii legii au fost anunțați de un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatică din cadrul Ambasadei SUA la București, cu privire la faptul că există o informație conform căreia, într-un imobil situat pe Strada Washington, din orașul Voluntari, Emma Aida Gabbey, în vârstă de 21 ani, cetățean american, ar fi sechestrată.

Lângă americancă, era închisă și o româncă

Polițiștii ilfoveni s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea unei posibile infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Anchetatorii au stabilit că victima se află în vila fraților Tristan și Andrew Tate, cetățeni britanici. Au fost obținute două mandate de percheziție, prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, de la instanță (Judecătoria Buftea), pentru lipsire de libertate. În urma descinderii, anchetatorii au descoperit că, pe lângă americancă, în imobil era închisă și o româncă.

Vila din Pipera, luată cu asalt

La vila fraților Tate a început forfota. Mascații, polițiștii și procurorii din Ilfov au luat cu asalt “palatul” englezilor care, de-a lungul timpului, de când s-au mutat în România, au afișat, ori de câte ori au vrut, viața luxoasă și opulentă pe care o trăiesc. Fie că și-au achiziționat bolizi de lux, fie că s-au filmat la petreceri somptuoase, unde au curs “râuri” de șampanie și unde s-au “sudat” trabucuri de fine, cei doi au fost mereu în centrul atenției. Acum, aceștia au probleme serioase cu legea.

Șirul evenimentelor în care frații Tate sunt actorii principali

Șirul evenimentelor este captivant. CANCAN.RO vă prezintă, pas cu pas, ce s-a întâmplat din momentul în care mascații, polițiștii și procurorii din Ilfov au descins în vila din Pipera și până când Tristan și Andrew Tate au fost luați cu duba și duși la audieri.

Mașinile fraților Tate, percheziționate

ORA 22:50 – Mașinile lui Tristan și Andrew Tate sunt percheziționate. Oamenii legii ridică dovezi care i-ar putea incrimina pe „ex”-ul Biancăi Drăgușanu și pe fratele său.

Două translatoare au luat parte la descinderi

ORA 23:18 – Din vilă iese un bolid de lux, în care se află două femei. Ambele își ascund fețele. Din informațiile CANCAN.RO, acesta ar fi fost translatoarele care ar fi luat parte la percheziții.

Mama româncei sechestrate: “ Au racolat-o, că e prea naivă. Fata mea are 20 de ani, e la facultate ”

ORA 23:51 – În fața vilei din Pipera apare o femeie disperată, mama uneia dintre fetele care se aflau în vila deținută de frații Tate în momentul în care au dat buzna mascații. Aceasta explică modul în care fiica ei, studentă în anul II, ar fi ajuns în anturajul englezilor.

“Copilul meu e un copil cuminte, niciodată nu mi-a făcut probleme. Mereu o întrebam dacă are prieten și-mi spunea:«Nu, mami. Eu doar mă duc la facultate». E un copil foarte cuminte, cred că de-aia a și racolat-o, că e prea naivă.

Mi-a zis că iese la un suc cu o prietenă. Mie mi s-a părut un lucru ciudat de la început, de când am văzut poze cu fata cu care zicea că iese. Am văzut că fata aia avea o figură mai dubioasă, nu mi-a plăcut, dar am zis să nu-i zic nimic copilului meu.

M-am gândit că e colegă cu ea, iese și ea la o cafea cu o colegă, nu face nimic rău. Asta cred că e de-aia de racolează. Clar anturajul e de vină! Fata mea are 20 de ani, e anul II la facultate”, a dezvăluit mama tinerei sechestrate în vila fraților Tate.

“ Tristan Tate racolează fete naive de la prezentări. Voia să o vândă!”

Femeia a numit-o “peștoaică” pe așa-zisa prietenă a fiicei sale. Din câte se pare, tânăra ajunsă în anturajul fostului iubit al Biancăi Drăgușanu și al fratelui său ar fi fost ademenită cu o carieră în modeling. Ulterior, însă, ar fi urmat să fie vândută în România sau în străinătate, potrivit femeii care a fost la un pas să-și piardă fiica.

“De o lună de zile parcă nu-mi mai spunea tot ce face. Ea care înainte îmi zicea tot-tot. Ea s-a dus la mai multe prezentări. Cred că ăsta (n.r. Tristan Tate) asta face, racolează fete naive de la prezentări. Așa mă gândesc. Cred că de acolo a racolat-o ‘peștoaica’ aia și a adus-o la ăsta. Că mereu mi-a trimis poze: uite, mami, sunt la prezentare, stăm atât, ne dau atâția bani. Copilul îmi spunea tot, nu-mi ascundea nimic. Cred că a văzut-o naivă și cuminte și a adus-o aici. Voia s-o vândă aici sau peste hotare. Ce-o fi zis: Hai, că asta e tocmai bună, că e cuminte, naivă”, a mai spus femeia.

Mascații continuă perchezițiile

ORA 00:20 – Mascații, polițiștii și procurorii continuă perchezițiile. Vă prezentăm, în exclusivitate, imagini din vila lui Tristan și Andrew Tate, unde oamenii legii sunt în plină acțiune, în căutarea dovezilor.

Tristan Tate, nervos și agitat, cu procurorii în casă

ORA 00:45 – Tristan Tate este nevos și agitat, conștientizând, probabil, gravitatea situației. Fostul iubit al Biancă Drăgușanu gesticulează nervos, iar la un moment dat se ridică amenințător.

Dovezile sunt ridicate cu o dubă

ORA 00:51 – În curtea vilei din Pipera intră o mașină de poliție, în care anchetatorii pun dovezile pe care le-au strâns. Aici ne referim la unități de calculator, DVD-uri, documente, etc.. La plecare, duba de poliție lovește un container de gunoi, în urma impactului mașina alegându-se cu geamul din spate distrus.

“ Cobra ” Tate trage relaxat dintr-un trabuc

ORA 01:12 – Spre deosebire de fratele lui, “Cobra” Tate este zâmbitor și trage relaxat dintr-un trabuc. Se plimbă liniștit prin casă, după care se așază pe o canapea.

Fratele lui Tristan Tate este informat că va fi dus la audieri

ORA 01:13 – “Cobra” Tate este informat de polițiști că urmează să fie dus la audieri. Intenționează să plece cu tot cu trabuc, însă oamenii legii îi atrag atenția că nu are voie să fumeze în mașină. Englezul stinge țigara de foi și se îndreaptă, relaxat, spre dubă, după ce își aranjează paltonul. La poartă, femeia căreia i-ar fi sechestrat fata privește, revoltată, întreaga scenă.

“ Cobra ” Tate, zâmbitor în dubă

ORA 01:14 – “Cobra” Tate intră în dubă relaxat, dar refuză să facă vreo declarație. În mașină zâmbește.

Ex-ul Biancăi Drăgușanu este, la rândul lui, ridicat

ORA 01:16 – Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, este și el luat cu duba. Spre deosebire de fratele lui, acesta pare serios și nu are deloc chef de glume.

Cine sunt frații Tate

Fost luptător britanic, Tristan Tate s-a stabilit în România alături de fratele său, iar cei doi și-au cumpărat o vilă în Pipera, unde ar fi amenajat un adevărat studio de videochat. Aceștia ar fi moștenit, de la tatăl lor, un hotel în Thailanda, prin intermediul căruia ar fi strâns o avere importantă, care s-ar ridica la nivelul milioanelor de euro.

În țara noastră, cei doi s-au afișat cu mașini în valoare de sute mii de mii de euro, iar Tristan a devenit un personaj monden după ce a avut o relație amoroasă cu Bianca Drăgușanu. Fost luptător, Tristan Tate a obținut două centuri la kickboxing, iar în țara nostră și-a încercat norocul și în cușcă, unde a fost, însă, învins înainte de limită de campionul MMA Adrian Preda.

Dețin un întreg “arsenal” pe patru roți, mai cu seamă au în garaj peste 10 mașini de lux, printre care: McLaren 720 S personalizat, Bugatti Chiron Pursport, Lamborghini Huracan Evo, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 458 Italia, Mercedes S63 AMG Brabus, Aston Martin Vanquish S Ultimate, Aston Martin Dbs Superlegerra, BMW M5 Competition, Porsche 911 992 4S, McLaren 765 LT, Rolls Royce Wraith Black Badge, iar lista poate continua.