Fosta "soacră" a lui Dorian Popa a rămas însărcinată la aproape 50 de ani. Eliza Ciocan sau "Elzy", aşa cum i se spune prin lumea bună a Capitalei, superba brunetă cu care a fost combinat, în trecut, celebrul actor și cântăreț, urmează, astfel, să aibă un frățior sau o surioară.

Dorian Popa, devenit cunoscut pentru rolul din serialul “Pariu cu viața”, și frumoasa Eliza Ciocan, fiica unui celebru om de afaceri, s-au iubit o perioadă îndelungată, chiar dacă relația lor a fost plină de certuri și împăcări. Într-un final, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Artistul a început, ulterior, o relație cu Claudia, supranumită şi “Pisicuţa”, în timp ce “Elzy” s-a remarcat prin adevărate “tururi de forţă” în cluburi, unde a stârnit mereu admirația celor prezenţi. (VEZI AICI: CUM AM FILMAT-O PE FOSTA IUBITĂ A LUI DORIAN POPA DUPĂ O NOAPTE ÎN CLUB)

Nu își arată deloc vârsta

Recent, Eliza Ciocan a fost întâlnită într-o altă postură, nicidecum într-un local din Capitală. Însoțită de mama sa, bruneta s-a relaxat într-un mall din București. Lucru care nu este deloc ieșit din comun. Ce a ieșit, însă, în evidență a fost burtica pe care a etalat-o fosta "soacră" a lui Dorian Popa.

Care a luat, în mod evident, proporții, deoarece, potrivit surselor noastre, femeia ar fi rămas însărcinată la aproape 50 de ani! Lumea ar fi la curent cu faptul că, oficial, mama Elizei Ciocan are o relație cu Nicu Dolar. Dar, prin Corabia, locul natal al ex-“soacrei” lui Dorian Popa, se vorbește că, în realitate, femeia ar fi încheiat legăturile cu bărbatul amintit mai sus. Și că bebelușul ar fi rodul iubirii cu un om de afaceri care controlează o firmă de termopane.

Cert este că fosta “soacră” a lui Dorian Popa arată excelent și nu își arată deloc vârsta. Eliza Ciocan are toate motivele să fie mândră de mama ei și de faptul că aceasta a depășit toate greutățile cu care s-a confruntat. Mai ales că, la rândul ei, știe cum este să ai inima frântă, “Elzy” suferind după ce s-a despărțit de celebrul artist, cu care a avut o relație care s-a întins pe o bună perioadă.

Dorian a uitat de “Elzy” și s-a combinat cu “Pisicuța”

În urmă cu mai mulți ani, întreg showbiz-ul aștepta o căsătorie între Dorian Popa și Eliza Ciocan. Cei doi s-au despărțit însă brusc, iar artistul trăiește, în prezent, o poveste de dragoste cu Claudia Iosif, alias “Pisicuța”. Lucru care, cu siguranță, nu ar fi fost pe placul mamei lui “Elzy”.

În prezent, Dorian Popa și Claudia Iosif au o relație perfectă, se completează și își fac planuri mărețe de viitor. Au gânduri de căsătorie? Artistul este cel care a spus totul! “Am tot spus amândoi că nu ne-ar schimba cu nimic un act. Poate, ferească Dumnezeu, ne-ar face să ne simțim mai constrânși, mai lipsiți de libertate. Și ferească Dumnezeu să ne facă să introducă râca între noi.

Suntem bine, foarte bine așa cum suntem. Ne dorim și copii, ne dorim, și avem o grămadă de planuri în cap. Ba la asta mă gândeam când am zis că avem mai multe planuri în cap (n.r. adopție)”, declara Dorian Popa în luna martie.

