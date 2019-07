Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie și-a refăcut viața. Primele imagini cu noul iubit

Daniel Iordăchioaie şi Nouria Nouri au pus capăt în 2013 unui mariaj care a durat 14 ani. Deşi au doi copii superbi, Darius şi Salma, aceştia nu s-au lăsat înduplecaţi şi şi-au dus planul până la capăt.

”Când o persoană foarte dragă mă anunţă scurt şi cuprinzător că vrea să întrerupă orice relaţie cu mine, în primă fază încerc să-i explic că ar fi bine să se mai gândească. Nu pentru că aş fi eu fără pată, ci pentru că nici ea nu e perfectă şi s-ar putea să regrete într-o zi. Încerc să aduc argumente care s-o facă să se răzgândească. Nu mă apuc să arunc cu lături şi să-mi vărs tot amarul adunat din gesturile ei nepotrivite poate, din plecările sau neîntoarcerile întâmplate de-a lungul relaţiei. Nu reproşez nimic, nu încerc să fac un bilanţ al greşelilor şi nici nu amintesc cine a greşit primul”, a scris, în trecut, fosta soţie a lui Daniel Iordăchioaie pe blogul ei.

Nouria și-a refăcut viața sentimentală și a postat o fotografie cu noul ei iubit pe rețelele de socializare, cu mesajul: “Me and my man!“. Întrebată de o prietenă dacă deja s-a măritat, Nouria a reacționat rapid, declarând: ”Nu încă!”.