Fosta soție a lui Kamara a câștigat premiul pentru cel mai bun model de videochat

Oana, fosta soție a lui Kamara, a câștigat cel mai râvnit trofeu de videochat la un festival internațional care a avut loc în Praga.

Oana, fosta soție a cântărețului Kamara, a câștigat cel mai râvnit trofeu de videochat, fiind desemnată Best Model la festivalul international Ynot, care a avut loc în septembrie, la Praga. Oana este originară din Focșani și are experiență în videochat. (CITEȘTE ȘI: OANA KAMARA A CEDAT: ”NU MAI SUPORT, MI-A ZIS CĂ AŞ FI DIAVOL…NICI EU NU SUNT O SFÂNTĂ, DAR…!”)

“Mulțumesc în primul rând echipei pentru că au crezut în mine și m-au susținut în momentele delicate prin care am trecut, încrederea lor în mine m-a ajutat să merg mai departe și să înțeleg că nu are de ce să-mi fie rușine de ceea ce fac. Mi-am asumat public cariera de model de videochat pentru a încuraja și alte femei să nu le fie rușine cu faptul că muncesc ca să fie independente financiar și pentru a-și susține familiile”, a declarat Oana pentru Antena Stars.

Oana și Kamara s-au cunoscut pe Internet

Oana și Kamara s-au cunoscut pe Internet, iar după o relație de doar cinci luni cei doi au decis să se căsătorească. Evenimentul a avut loc în mare secret la Focșani, în 2012. Cei doi au împreună un băiețel însă la începutul anului au decis să meargă pe drumuri separate. (VEZI ȘI: MĂDĂLINA, FOSTA IUBITĂ A LUI KAMARA, O FACE PRAF PE OANA, SOȚIA ARTISTULUI. “FACE VIDEOCHAT! ÎNTREȚINE RELAȚII INTIME CU DIVERȘI BĂRBAȚI”)

„Ne-am cunoscut pe Facebook, ea mi-a scris un mesaj prin care critica dansatoarele noastre din trupă. Eu am simțit nevoia să îi răspund și așa a început totul. Oana era la Paris, lucra, și 4 luni am vorbit, zi de zi, ore la rând, iar apoi am mers după ea. Am simțit înainte că e jumătatea mea, de aia am mers la Paris. Întâlnirea a fost senzațională, nici măcar un regizor ca Woody Allen nu ar fi gândit-o așa. Ne-am întâlnit în fața Catedralei Notre-Dame, ploua afară, vorbeam la telefion, am văzut-o de la distanță, m-am dus prin spatele ei și am prins-o, am luat-o în brațe și am sărutat-o 5 minute încontinuu. Apoi s-a întors în țară și 5 luni mai târziu am decis să ne căsătorim.

Am ales să nu spunem nimănui pentru a avea intimitatea noastră, pentru a nu ne deranja nimeni. A fost o întâmplare să ne căsătorim pe 12.12.2012, pentru că am depus actele și așa am fost programați. Dacă am văzut că am fost programați la data asta, am ales și noi ora 12″, a spus în urmă cu mult timp Kamara.

După ce şi-au spălat rufele în public și s-au acuzat de diverse lucruri, Kamara şi Oana au făcut pace. Fiecare şi-a găsit alt partener de viaţă, dar au decis să rămână prieteni de dragul copilului lor, Leon.