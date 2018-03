Mădălina, fosta iubită a lui Kamara, o face praf pe Oana, soția artistului. “Face videochat! Întreține relații intime cu diverși bărbați”

Mădălina, fostă iubita a lui Kamara, suferă după despărțirea de artist și o acuză pe soția lui, Oana, s-a băgat în relația lor. De asemenea, a dezvăluit că actuala consoartă a cântărețului face videochat.

„Țin la el încă. Când mi se mai face dor, îl sun, mă uit pe poze. Este greu. Cel mai greu este seara, atunci când te pui în cap și vrei să dormi. Îmi vin în minte momentele frumoase, ți se face dor. Cred că soția lui l-a făcut o bonă full-time. Eu cred că ea s-a băgat între noi. Kama stă non-stop cu copilul.

Oana face videochat. Ea stă acolo toată noaptea. Până la 5-6 de dimineața și ea după doarme până după-amiaza. Are o viață activă pe Facebook. Ea se întâlnește cu tot felul de bărbați. Am primit mesaje de la colegele de la videochat, mi-au zis că îi place ceea ce face, are un anumit show al ei. Îmi ziceau că este încântată. Mi-au trimis chiar și diferite clipuri de acolo. Ea se întâlnește cu diverși oameni de acolo”, a spus Mădălina la wowbiz.

Mădălina susține că Oana are întâlniri intime cu alți bărbați și crede că este posibil să fie contra cost. „Am înțeles că ea nu doar că se întâlnește cu ei, cu diverși bărbați. Ea întreține relații intime cu ei. Ea a plecat la Cluj când trebuia să stea cu băiețelul bolnav. Eu cred că relațiile sunt contra cost, dar nu știu, nu e treaba mea, nu acuz, dar e probabil”, a mai spus Mădălina.

Revoltata de declaratiile facute de Mădălina, Oana a declarat: „Eu nu i-am despartit. Eu am intrat din prietenie pentru voi. Nu vreau sa comentez ce zice ea. Eu nu am timp nici sa dorm, dar am timp de intalniri. Uneori mai am si chestii de facut. Nu vreau sa comentez prea mult. Nu vreau sa intru in discutie cu ea. Nu vreau sa-i dau apa la moara. Eu nu stiu cum te cheama. Esti foarte educata tu de fel. Nu vreau sa raspund la astfel de intrebari.

Da, am fost la Cluj. Este o crima? Si acum este racit, stau de o saptamana cu el. Este viata mea intima si ma priveste exclusiv pe mine. Este treaba ei ce vrea sa zica. Nu o sa spun daca fac videochat, nu o sa zic asa ceva. Nu o sa spun mai ales la telefon. Nu trebuie sa dau explicatii despre viata mea. Kamara este firesc sa existe in viata mea. Eu ma mut saptamana asta singura. Imi iau copilul cu mine, normal. Fara Kamara. Mi se pare foarte rusinos sa vii aici si sa vorbesti despre asta”, a declarat Oana, sotia lui Kamara.