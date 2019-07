Sezonul estival strânge pe litoralul românesc puzderie de vedete. Majoritatea calcă plaja din exclusivista stațiune Mamaia. Ceea ce au făcut și Crina Abrudan, fosta știristă de la Antena 1, și soțul ei, Gabi Popescu, fostul jucător al Craiovei încă ”Maxima”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a surprins poziția de “ofsaid”, surprinzător, nu a lui, ci a consoartei. Iar imaginile sunt grăitoare… Costumul de baie a fost ceva mai micuț decât “regulamentar”, dar, în final, totul a ieșit bine. Fosta știristă a bulversat plaja bogătașilor cu un funduleț zburdalnic…

Crina Abrudan și Gabi Popescu au peste zece ani de căsnicie. Dragostea dintre ei a fost intensă, așa că, și acum, după atâția ani, se iubesc ca-n prima tinerețe. Încredere, pasiune și mult respect. Așa s-ar putea caracteriza, pe scurt, căsnicia lor. Pe care și-o presară, an de an, poate și mai des, cu escapade ba la mare, ba la munte. Că tot e luna lui Cuptor, cuplul s-a retras pe litoral. L-a ales pe cel românesc. (CITEȘTE ȘI: IATĂ ROCHIA PURTATĂ DE CRINA ABRUDAN LA CUNUNIA CU GABI POPESCU. ”AM STAT PE TOCURI 16 ORE”)

Crina Abrudan și soțul ei și-au așezat șezlongurile în valuri

Pentru câteva zile, cei doi, alături de câțiva prieteni, s-au distrat de minune la Mamaia. Ziua, plajă, seara, chiar până-n noapte, un ”ring”, o terasă… Iar Crina a făcut plaja să ”zumzăie”. Și-a luat costumul, de un verde intens, cu ”un număr mai mic”. Vorba vine, pentru că slipul s-a mulat perfect, iar posesoarea lui a descins pe plajă ca o adevărată vedetă. Alături de soțul ei și de prieteni, Crina Abrudan a ”parcat” la umbră, sub umbreluțe, și, pentru început, doar s-a discutat. S-a povestit. Amintiri. Probabil, el, de când ridica în picioare 30.000 de oameni pe ”Ion Oblemenco”, ea, de când aducea în casele oamenilor, de la pupitrul Antenei, știri de senzație. (CITEȘTE ȘI: FOSTA VEDETĂ PLAYBOY S-A ”JUCAT” CU FANTEZIILE MASCULILOR DE PE O PLAJĂ DIN MAMAIA!)

Dar plaja s-a rupt când Crina nu a mai vrut sub umbreluțe. A decis: ”Să luăm șezlongurile și să ne unim cu marea!” Și așa a fost! Gabi și Crina le-au tras chiar unde nisipul este sărutat de val și, acolo, s-au întins la soare. El nu și-a scos tricoul. În schimb, ea… Costumul de baie i-a scos în evidență fizicul pe care l-au văzut norocoșii din apropiere. Formele fostei știriste sunt ca la prima tinerețe. Unde mai pui că s-a și aplecat, după una, după alta… Parcă în ciuda ochilor ațintiți asupra ei. Crina și-a pus ochelarii de soare, s-a plimbat puțintel prin apa de o palmă peste glezne, apoi s-a tolănit pe șezlong. Și-a luat ”poziția de soare” și acolo a stat ”pitită”, pentru un bronz natural la care multe vedete doar visează, dar nu-l obțin pentru că nu au răbdare.

