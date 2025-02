Fostă vedetă Antena 1, la un pas de moarte! A fost infectat cu virusul dengue: „Simptomele au fost foarte dubioase”

O fostă vedetă de la Antena 1 a fost la un pas de moarte! Cum a ajuns să se infecteze cu virusul dengue? A trecut prin momente de coșmar și nici prin cap nu îi trecea că vacanța mult așteptată avea să se transforme într-un vis urât! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Fostul concurent de la „Burlăcița”, Andrei Jilavu, a trecut printr-o experiență cutremurătoare, după ce s-a infectat cu virusul dengue, o boală tropicală periculoasă, transmisă de țânțari.

Chiar dacă inițial nu a fost conștient de gravitatea situației, simptomele severe l-au determinat să ceară ajutor specializat. Andrei Jilavu nu și-a imaginat că o simplă vacanță în Vietnam se va transforma într-o luptă pentru sănătatea lui.

„Am contactat virusul dengue. Este o boală pe care o găsești mai mult în țările exotice. Eu am toate vaccinurile făcute, mai puțin pentru dengue, pentru că în momentul de față nu există. Eu am stat mai mult la piscina hotelului în Vietnam, nu am mers în junglă, nu m-am plimbat de nebun. Probabil, fiind aproape de apă, sunt mai mulți țânțari, iar clima este oricum umedă. Nu știu dacă faptul că am grupa sanguină A Rh pozitiv a influențat, dar pur și simplu m-a pișcat un țânțar. M-am tot scărpinat, nu m-am speriat, nu am luat în considerare faptul că pot lua un astfel de virus. Ceea ce m-a speriat ulterior au fost simptomele”, a declarat Andrei Jilavu, potrivit Spynews.ro.

Inițial, Andrei Jilavu a simțit un disconfort abdominal sever, dureri de cap și a avut episoade de sângerare. Lipsa poftei de mâncare, febra ridicată și durerile musculare extreme (supranumite „febra oaselor rupte”) l-au făcut să se izoleze timp de câteva zile, suspectând o infecție cu COVID-19.

„Simptomele au fost foarte dubioase, inițial virusul a debutat cu dureri mari de stomac, de cap, îmi curgea sânge pe nas, la un moment dat și scuipam sânge, aveam foarte multe simptome extraordinar de ciudate. Dar, datorită faptului că în gură aveam un gust amar, am sunat medicul de familie din țară. Acesta mi-a spus că este posibil să am ceva la fiere. M-am tratat cu ceaiuri, însă am ajuns la un moment dat în care nu mai puteam mânca nimic. Tot ce mâncam nu avea gust, am crezut că am COVID. Am stat izolat în cameră 3-4 zile, nu am putut mânca nimic. M-am speriat foarte tare atunci când au început să mă doară foarte rău oasele, carnea, așa cum este și supranumită boala: febra oaselor rupte. Am mers la recepția hotelului să cer ajutorul”, a adăugat Andrei Jilavu.

Andrei Jilavu a cerut ajutor specializat

În lipsa unei reacții eficiente din partea personalului hotelului, Andrei Jilavu a fost nevoit să caute singur ajutor medical. Fostul concurent de la „Burlăcița” a mers la un spital, iar în urma unor analize a aflat că era vorba despre virusul dengue.

„Am cerut celor de la hotel să cheme o ambulanță, dar în Vietnam am înțeles că serviciile medicale sunt foarte slabe. Nu am reușit să mă înțeleg foarte bine cu cel de la recepție, așa că am hotărât să merg singur la spital. Am căutat cel mai bun spital și am mers acolo. M-au internat direct, după ce mi-au făcut analize. Medicii și-au dat seama că am dengue. Aveam și stare febrilă, și îmi apăruseră pete roșii pe corp și față, ca un fel de rujeolă, iar atunci doctorul mi-a spus că este un simptom clar al acestui virus. Am stat internat cam o săptămână”, a mărturisit Andrei Jilavu.

După o săptămână de tratament, starea lui de sănătate s-a îmbunătățit treptat. Revenit în România, Andrei Jilavu urmează un regim alimentar recomandat de medici și își recuperează forțele încet.

„Medicul m-a întrebat, pentru că trebuie să știi exact când au început simptomele, pentru ca ei să decidă cum să trateze boala. Am înțeles că de la mușcătura țânțarului până la primele simptome trec cam două săptămâni. După internare, m-au băgat direct pe perfuzii, pentru că nu mai mâncasem de câteva zile. Când contactezi acest virus, îți scade nivelul trombocitelor și, practic, sângele tău nu se mai coagulează și devine foarte lichid. Astfel, și calitățile tale locomotorii sunt slăbite, sângele nu mai circulă nici la creier, de aceea aveam și durerile de cap. Dacă nu ajungeam la spital, ar fi putut fi fatal”, a adăugat el.

