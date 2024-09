Fosta vedetă de la Capatos a născut și se simte rău: „Nu mă așteptam să am asemenea dureri”

Fosta vedetă de la emisiunea lui Dan Capatos a născut un băiețel sănătos, dar starea ei de sănătate nu este una tocmai bună. Bruneta și-a adus micuțul pe lume prin cezariană, iar durerile după operație sunt extrem de mari. La scurt timp, ea a făcut și primele declarații despre naștere.

Gabriela Cristoiu, căci despre ea este vorba, a ajuns vineri, 27 septembrie, la maternitate încă de la primele ore ale dimineții. Bruneta a mers la spital la ora 7:00, însă abia la 14.00 a intrat în sala de operații, potrivit Spynews.ro.

Gabriela Cristoiu este foarte fericită că a devenit mamă pentru prima dată, însă probleme de sănătate și-au pus amprenta asupra sa. În timpul sarcinii, a dezvoltat un diabet gestațional, care îi provoca creșteri mari de tensiune și lipsa poftei de mâncare.

De asemenea, fosta vedetă de la Dan Capatos a mărturisit că se confruntă cu dureri foarte mari. Acum, ea încearcă să se refacă pe cât de repede posibil poate pentru ca medicii să îl aducă pe băiețel lângă ea, în salon.

A fost un moment foarte emoționant când l-am auzit plângând pentru prima dată. Eu nu îl vedeam în acele momente. Am început și eu să plâng. A fost un moment unic. Am stat cu el foarte puțin, doar un minut, însă întâlnirea a fost de vis, am uitat de toate greutățile întâmpinate în timpul sarcinii. Încă sunt copleșită. M-am îndrăgostit pe loc. Am mai trecut prin alt gen de operații, însă nu au fost atât de dureroase, am simțit cum îmi umblau medicii în uter, am simțit tot.”, a declarat Gabriela Cristoiu pentru sursa menționată mai sus.

Gabriela Cristoiu a mărturisit că sarcina a fost una foarte grea, iar în ultimele zile durerile de spate au fost destul de mari. Totuși, bruneta este fericită că micuțul ei s-a născut sănătos. I-a ales și un nume special, moștenire de la tatăl său – Matteo Cristian.

„Nu am dormit cu o noapte în urmă, nici el nu a putut, pentru că aveam emoții. Nici acum nu pot dormi, aștept ziua de mâine să ne reîntâlnim. Sunt foarte fericită și mă simt eliberată. Aceste 9 luni nu au fost ușoare și în sfârșit am ajuns la capăt. Și tatăl lui este foarte fericit, el și-a dorit foarte mult băiat. Ultimele zile au fost foarte grele pentru mine. Mă refer la problemele de sănătate, aveam contracții foarte dese, aveam dureri foarte mari de spate.

Psihic nu am fost ok, am trecut printr-o perioadă foarte grea. Dar acum, când am primit acest cadou, parcă am uitat tot. Este un copil sănătos, are 3 kilograme. I-am pus numele Matteo Cristian. Cristian se numea tatăl meu. Am pregătit, acasă toate cele necesare. Însă, camera nu am amenajat-o pentru că ne dorim să ne mutăm.”, a mai spus fosta vedetă de la emisiunea lui Dan Capatos.