Eugen Trică a trecut, în mod evident, peste divorțul de Lorena, fiica lui Ilie Balaci. Fostul FCSB-ist s-a căsătorit, în secret, cu o focoasă tânără, pe nume Iulia, originară din Sibiu. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, primele fotografii de la nuntă.

În 2015, Lorena și Eugen Trică au îngroșat rândurile vedetelor care au ales să divorțeze în discreție, departe de ochii curioșilor și fără să inițieze un scandal mediatic. Separarea a avut loc la notar, cu anumite clauze pe care fostul fotbalist s-a angajat să le îndeplinească.

Trecutul este, însă, trecut, iar viitorul e cel care contează. Ex-fotbalistul roș-albaștrilor și-a refăcut viața și s-a însurat cu o frumusețe din Ardeal. O femeie pe care o adoră, pe care, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a cunoscut-o pe durata unei vacanțe la munte.

Eugen Trică și Iulia s-au văzut la ziua de naștere pe care a organizat-o un prieten comun. Au intrat într-o discuție, iar până la căsătorie a mai rămas numai un pas. Făcut în urmă cu opt luni. După doar câteva săptămâni din momentul în care s-au cunoscut. În prezent, fostul FCSB-ist și iubita lui sunt de nedespărțit.

“Da, așa este, m-am căsătorit acum opt luni, cu acte în regulă. Totul a fost discret. Sunt bine, sunt OK, am liniște, acum mă concentrez asupra carierei de antrenor!”, a spus Eugen Trică pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Au împreună doi copii!

Iulia este cea de-a doua soție pe care o are Eugen Trică. Fostul fotbalist a fost căsătorit timp de 17 ani cu Lorena, fiica lui Ilie Balaci. Au împreună doi copii, Hristu (18 ani) și Atanas (13 ani). După divorț, copiii au rămas în grija mamei, dar tatăl se interesează constant de soarta lor. Cel mic este fotbalist la Juventus București, la grupa 2004. Recent, a debutat pentru reprezentativa U-17 a României, semn că este super talentat.

Lorena Balaci: “Am încercat să reparăm, dar nu a mers!”

Se pare că ruptura dintre Lorena şi Eugen a fost mai veche, având în vedere că, în decursul timpului, au încercat să-și ofere și alte șanse, însă destinul a funcționat în defavoarea lor:

“La noi nu s-a pus problema de infidelitate. Nici eu nu am fost genul de soție care să caut prin buzunare, să citesc SMS-uri. Poate m-a înșelat, nu știu asta, dar eu nu am simțit asta. Restul e cancan, am eu vorba asta. La noi s-a deteriorat relația pe parcurs, divorțul a fost o decizie atent cântărită.

Nu a mai funcționat, am încercat să reparăm, dar nu a mers. Asta este. Noi am stat mult separat, eu nu am mers cu el în orașele unde a antrenat, și, la un moment dat, asta s-a văzut. Eugen nu m-a prea luat în serios cu afacerea mea și nu m-a susținut. Zicea la modul…«Se joacă și nevastă-mea cu niște haine». Dar, pentru mine, brandul meu e ca și copilul meu”, a declarat Lorena Balaci imediat după ce a divorțat de Eugen Trică.

