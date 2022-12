Fostul iubit al Cristinei Cioran, săltat de polițiști! Alex Dobrescu a fost dus la secție

Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, continuă să atragă atenția. După ce și-a anunțat relația cu iubita de 21 de ani, acum intră, din nou, în centrul atenției. Seara trecută, Alex Dobrescu a fost săltat de polițiști. Acesta nu a stat mult pe gânduri și s-a filmat chiar din mașina oamenilor legii.

Alex Dobrescu pare că este un „suflet neliniștit” și intră des în probleme. Fostul partener al Cristinei Cioran a intrat de această dată în atenția oamenilor legii. Acesta a postat în mediul online mai multe imagini dintr-o mașină de Poliție. Bărbatul se afla pe locul din spate și era condus de către oamenii legii la secție. Alex Dobrescu s-a amuzat copios și le-a povestit internaților ce s-a întâmplat.

Se pare că Alex Dobrescu a fost protagonistul unui conflict în trafic. Bărbatul s-a certat cu un alt șofer, iar polițiștii au intervenit. Pentru că echipajul care a aplanat scandalul nu avea în dotare testele pentru alcool sau substanțe interzise a decis să îl transporte pe Alex Dobrescu la secție pentru a-l testa.

„N-am făcut nimic, doar m-am certat cu cineva în trafic și erau ăștia de la locală… n-am bătut pe nimeni, dar nu aveau nici alcool test, nici drog test și mă duc la Udriște să mă testeze. Deci Moș Nicolae mi-a adus un test gratuit sau două și această cursă fantastică”, a spus Alex Dobrescu.

(CITEȘTE ȘI: CUM A REACŢIONAT CRISTINA CIORAN, DUPĂ CE ALEX DOBRESCU S-A AFIŞAT CU NOUA IUBITĂ: „TOATE TREC MAI DEVREME SAU MAI TÂRZIU!”)

Alex Dobrescu și Cristina Cioran și-au spus adio

Despărțirea dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran a luat pe toată lumea prin surprindere. Cei doi au pus punct la numai câteva săptămâni după ce avusese loc o cerere în căsătorie. Aceștia au spus că separarea a venit pe fondul unor neînțelegeri și diferențe de opinie.

Alex Dobrescu nu a suferit mult după Cristina Cioran și imediat s-a afișat alături de noua iubită, o tânără de 21 de ani. Cei doi s-au prezentat cât se poate de fericiți împreună și cu multe speranțe de viitor. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Alex Dobrescu spune că o să rămână alături de Cristina Cioran și se va implica în creștere fetiței pe care o au împreună.

„Eu chiar am vrut să ne căsătorim, dar am văzut că suntem din dimensiuni diferite. Eu o s-o ajut pe ea și pe fiica mea, cum o ajut și pe fosta mea soție. Ea nu este fericită, eu am fost fericirea ei. A rezistat cu greu lângă mine doi ani în relație. Nu a plecat de lângă mine, a fost de comun acord.”, a declarat Alexandru Dobrescu, după despărțire.

(VEZI ȘI: CRISTINA CIORAN, ACUZAȚII LA ADRESA LUI ALEX DOBRESCU. CE DATORIE ARE TÂNĂRUL FAȚĂ DE MAMA COPILULUI SĂU: „TREBUIE DOAR SĂ-ȘI ACHITE CE ARE DE ACHITAT”)