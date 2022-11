Cristina Cioran, acuzații la adresa lui Alex Dobrescu. Ce datorie are tânărul față de mama copilului său: „Trebuie doar să-și achite ce are de achitat”

Cristina Cioran și tatăl fiicei sale au decis să pună punct relației într-un moment neașteptat. Mai exact, cei doi s-au despărțit la doar câteva zile, după ce au anunțat că vor să se căsătorească. Alex Dobrescu și-a găsit deja liniștea în brațele unei brunete cu care se afișează pe rețelele de socializare. Recent, fosta prezentatoare TV a făcut primele declarații despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile.

Alex Dobrescu a fost prezent în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a povestit cât este de fericit. În momentul în care a fost întrebat de mama fetiței sale, tânărul a explicat că nu ar putea spune același lucru și despre ea. Concret, Alex consideră că fosta prezentatoare este nefericită de când s-au despărțit și crede că o să mai găsească pe cineva care să o facă să zâmbească așa cum el a făcut-o.

„Sunt convins că nu este foarte fericită. Eu am fost fericirea ei, nu cred că o să mai întâlnească ceva după, nici înainte n-a avut. Sper doar să-și găsească echilibrul, are o fată superbă, o susține familia, o să o susțin și eu. Nu totul se rezumă la o relație sau la un bărbat”, spunea Alex Dobrescu.

Cristina Cioran a reacționat, după declarațiile fostului iubit

La câteva zile distanță, Cristina Cioran și-a spus și ea punctul de vedere despre situația dintre ea și tatăl fetiței sale și a explicat că vrea ca fostul iubit să își achite datoriile pe care le are la ea, apoi își dorește să își vadă liniștită de viață. De asemenea, în ceea ce o privește pe fiica lor, se pare că cei doi nu discută despre creșterea și educația micuței.

„Nu discutăm (n.r. pentru fetiță). Să sperăm ca da, nu știu. (n.r. dacă vor ajunge la un numitor comun în ceea ce privește fetița). Nu am nevoie de nimic de la el, nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat.

Din momentul în care va termina de achitat ce are de achitat, nu mai am nevoie de nimic. Nu am nevoie de nimic, să se rețină și să se înțeleagă, nu am nevoie de nimic. Îmi doresc doar să fiu liniștită, sănătoasă”, a precizat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

În ceea ce privește declarațiile lui Alex Dobrescu în ceea ce privește fericirea sa, Cristina Cioran a fost cât se poate de fermă: „Nu am ce să răspund, mi se pare că e limpede și fiecare om are mintea lui și capul lui cu care să gândească și cu care să judece”.