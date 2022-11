Alex Dobrescu și-a refăcut viața, imediat după despărțirea de Cristina Cioran! A făcut totul public

Alexandru Dobrescu, pare că, și-a găsit fericirea în brațele altei femei. Fostul iubit al Cristinei Cioran a lăsat trecutul în urmă și, acum se bucură de viață alături de o tânără misterioasă.

Nu a trecut nici măcar o lună de când Cristina Cioran și Alex Dobrescu au decis să meargă pe drumuri separate. Fostul iubit al actriței nu vrea să piardă timp prețios, astfel că, încearcă să-și refacă viața amoroasă, dar, cu o altă femeie. De curând, Alex s-a fotografiat alături de o femeie misterioasă.

Liber de „contract”, fostul iubit al Cristinei Cioran nu și-a ascuns pasiunea pentru tânăra, nou intrată în viața sa, și a ales să facă public sărutul pe care i l-a oferit fetei . Ca declarația de iubire să fie completă, Alex a completat fotografia cu o melodie pe fundal, mai exact celebrul hit interpretat de Elvis Presley – Can`t help falling in love.

Pe data de 2 noiembrie 2022, la doar câteva zile după ce a cerut-o de soție pe Cristina Cioran, Alex Dobrescu a reușit să uimească internauții cu un anunț neașteptat. Bărbatul a anunțat pe rețelele de socializare faptul că a devenit fostul iubit al actriței.

”A se viziona video cu o precizare: sunt fostul iubit al Cristinei Cioran”, a scris Alex în dreptul unui videoclip.

Se pare că, separarea este reală, potrivit mărturisirilor făcute și de Cristina Cioran. La scurt timp după ce Alex s-a decis să facă public despărțirea, actrița a confirmat cele spuse de fostul ei iubit și a susținut că au decis să ia o pauză, după ce au avut câteva disensiuni în cuplu.

„Am căzut de comun acord să luăm o pauză. Ne iubim, dar avem niște divergențe de opinii”, a spus Cristina Cioran pentru Fanatik.

