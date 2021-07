Pe celebra adresă a redacției, [email protected], a fost trimis un videoclip incredibil, care arată cum Andra Volos ar fi hărțuită de bărbatul însurat și cu trei copii cu care s-a ”încurcat” în urmă cu ceva timp. Acesta ar fi încercat să spargă ușa de la locuința ex-concurentei de la “Puterea Dragostei”, din cauză că șatena ar fi încheiat relația cu el.

În aprilie, CANCAN.RO dezvăluia, în premieră, că Andra Volos a fost implicată într-o relație amoroasă cu un bărbat din București, căsătorit. “Bunăciunea” de la “Puterea Dragostei” l-ar fi părăsit, însă, la scurt timp, după ce a aflat că are familie. Oameni din anturajul celor doi foști iubiți susțin că fostul partener al șatenei nu s-a împăcat, din păcate pentru el, cu situația și ar fi încercat în repetate rânduri să reia povestea de iubire cu tânăra.

A încercat să-i spargă ușa apartamentului!

Mai mult, la un moment dat, deranjat că este refuzat de Andra Volos, ar fi devenit violent și a încercat să intre cu forța în apartamentul șatenei. Totuși, “bunăciunea” de la “Puterea Dragostei” a apucat să se baricadeze, închizând ușa. Orbit de furie, bărbatul a început să o lovească, cu intenția clară de a o sparge, mai ceva ca Jack Nicholson în „Shining”. Filmulețul care a ajuns pe adresa redacției noastre nu are nevoie de prea multe comentarii.

“Uite cât e de penal… Să-mi spargă mie ușa… Disperatul dracului! Sparge ușa, că tu o plătești. Sparge-o”, se aude pe filmare Andra Volos, care se afla în fața ușii lovite cu putere de fostul ei iubit.

Andra Volos, disperată: “Pleacă sau chem Poliția sau pe nevastă-ta”

Cum bărbatul continua să lovească ușa cu putere, ex-concurenta de la “Puterea Dragostei” l-a amenințat că va suna la oamenii legii sau la soția lui.

“Băi, pleacă de aici, te rog eu mult. Pleacă sau chem Poliția sau pe nevastă-ta. Vrei să o chem pe nevastă-ta? Pleacă odată de aici, terminatule!”, i-a mai transmis Andra Volos.

“Pârlit, amărât, distrus. Un ‘pește’ eșuat!”

Într-un final, situația s-a calmat, fără ca vreuna dintre părțile implicate să sufere din punct de vedere fizic.

Recent, Andra Volos l-a “pulverizat” pe bărbatul cu care, într-adevăr, s-a întâlnit și cu care se gândea că va lega o relație. “Pește eșuat”, “amărât” sau “distrus” au fost doar câteva dintre “apelativele” cu care șatena l-a „gratulat” pe cel cu care ar fi avut, pentru o scurtă perioadă, o legătură amoroasă.

“Acel bărbat este un pârlit, nu are doi lei în buzunar. Când ieșea cu mine în oraș, îi plăteam eu sucul. Ăsta e om de afaceri?? Este vai de capul lui! Căutat de Poliție și dator peste tot. Nu are nimic pe numele lui. Este disperat să-și facă reclamă pe spatele meu, când mergeam în oraș chema lumea să ne facă poze, să se laude că e cu mine.

Vă spun sincer, este un «pește» eșuat. Un amărât, un distrus. Nu mai am nicio treabă cu el. Eu nu-l terorizez, din contră. Mi-a spus că e în scandal cu soția, că va divorța. Așa am ajuns să ne întâlnim. Dar eu nu mai am nicio legătură cu el în prezent. Nu stau cu toți boschetarii”, ne-a declarat, recent, Andra Volos.