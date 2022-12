Fostul partener al Sandrei Bullock a scăpat de divorț! Iubita sa, vedetă de filme pentru adulți, îi mai dă încă o șansă

Se reașterne armonia în cuplul format din starul de filme pentru adulți Bonnie Rotten și Jesse James, fostul partener al Sandrei Bullock. Recent, tânăra anunța că a fost înșelată, așa că nu a stat mult pe gânduri și a vrut divorțul. Însă, se pare că soțul a reușit să îi intre, din nou, în grații, iar divorțul s-a anulat.

De curând, Bonnie Rotten susține că a fost înșelată. Tânăra însărcinată ar fi găsit în telefonul partenerului său câteva mesaje compromițătoare și a fost cuprinsă de furie. L-a confrunta, s-au certat, iar lucrurile păreau definitive. Însă, starul de filme pentru adulți a revenit la sentimente mai bune. Aceasta a avut o discuție cu partenerul său și decis să îi mai dea încă o șansă. Cei doi urmează să devină părinți, așa că au decis că este mai bine să rămână împreună.

„Da, am depus cererea de divorț… a doua zi am depus o acțiune pentru a opri divorțul. Îl iubesc atât de mult pe Jesse și am fost foarte rănită de ceea ce am văzut când i-am căutat în telefon. În apărarea lui și motivul pentru care mă întorc acasă este că nu a spus nimic nepotrivit. Nu a vorbit despre a face sex sau de a se întâlni cu cineva. De aceea sunt aici să lucrez la căsnicia în care cred.”, a declarat Bonnie Rotten.

Chiar dacă de această dată pare că nu a călcat strâmb, Jesse James are antecedente. În timpul căsătoriei cu Sandra Bullock, bărbatul a înșelat-o în repetate rânduri.

Jesse James și-a cerut scuze public

Pentru a-și împăca iubita și pentru a o întoarce acasă, Jesse James și-a cerut scuze și i-a transmis câteva gânduri public. Acesta a făcut o postare în care și-a dezvăluit sentimentele profunde pentru partenera sa și a subliniat că nu a înșelat-o.

„Iubito, nu te-am înșelat, jur! Îmi pare rău că ne-am certat. Îmi pare rău că te-am numit o nenorocită, când ne-am certat. Știu că asta te-a supărat și nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți situația. A fost nepotrivit, copilăresc și imatur. Îmi pare rău că am făcut asta.

În tot timpul cât am fost împreună, nu am trimis niciodată mesaje sau mesaje nepotrivite nimănui. Te rog să știi. Nu m-am gândit niciodată să te înșel. Nu am încercat niciodată să te înșel. Nu am avut niciodată chef să te înșel. Tu ești singura pe care o vreau, pentru totdeauna. Știu că ești însărcinată și, știu că ai o perioadă grea acum. Vreau să îmbunătățesc lucrurile și să fac tot posibilul pentru ca viața ta să fie cea mai bună.”, a scris Jesse James.

