Fostul prezentator de radio și televiziune, transformare şocantă! O intervenție chirurgicală i-a schimbat complet viaţa: 60 de kilograme în minus, 5 pastile zilnic şi…

Leonard Miron, fostul prezentator tv, a trecut printr-o transformare spectaculoasă! După o intervenție chirurgicală la stomac în Turcia, viața i s-a schimbat radical. A slăbit 60 de kilograme și a descoperit o versiune a sa complet necunoscută până acum. Într-un interviu sincer, Miron a povestit despre cum a ajuns să ia 5 pastile zilnic și despre provocările pe care le întâmpină acum din cauza alimentației restrictive. Fostul prezentator nu s-a sfiit să vorbească despre prejudecățile legate de viața sa personală și cum, din păcate, acestea sunt mult mai evidente în România decât în orice alte colțuri ale lumii, dar și că este deschis unei oferte de a colabora din nou cu o televiziune!

După 14 ani petrecuți departe de România, Leonard Miron a reușit să se impună într-o carieră complet diferită față de cea care l-a făcut cunoscut în țară – televiziunea. În prezent, ocupă funcția de director de croazieră și călătorește prin colțuri îndepărtate ale lumii, iar stilul său de viață ar stârni admirația multora. Recent, a luat decizii importante pentru a-și îmbunătăți nu doar cariera, ci și sănătatea, optând pentru o operație de micșorare a stomacului care l-a transformat într-un adevărat model de schimbare. Descoperiți toate detaliile mai jos!

CANCAN: Te-ai confruntat vreodată cu prejudecăți legate de munca ta sau de viața ta personală? Cum ai ales să reacționezi?

Leonard Miron: Pe măsură ce îmbătrânesc, părerile răutăcioase ale celor din jur sunt din ce în ce mai puțin importante. Țin cont de critici, cred că orice critică este un fel de cadou pe care îl primești ca să te schimbi în bine. Răutățile nu le-am înțeles niciodată! Dintodeauna am fost de părere că dacă petreci prea mult timp din viață vorbind despre ceilalți, nu mai ai timp de propria ta viață. Prejudecăți legate de muncă au fost. Îmi aduc aminte că în prima perioadă în care am plecat din România și am lăsat poziția din TVR pentru a munci ca însoțitor de bord am avut prieteni, cunoștințe, care spuneau: ai trecut de la prezentator la chelner? Am încercat să le explic, nu foarte mult, nu e treaba mea să le aduc lumină în viață, că salariul ca însoțitor îl depășea pe cel din TVR.

Prejudecăți privind orientarea mea sexuală văd doar când sunt în România, sau numai din partea românilor. Nicăieri… când am lucrat în aviație, în bancă, când am lucrat pe vas, nicio altă naționalitate nu a făcut un comentariu privind orientarea mea sexuală. Numai în România s-a întâmplat să merg pe stradă, în 2024, și să aud comentarii: Uite-l și pe poponarul ăla!

CANCAN: Cum ți-a schimbat viața interventia la stomac? Ai descoperit lucruri noi despre tine după ce ai slăbit atât de mult?

Leonard Miron: A fost o decizie precedată de o mulțime de gânduri, de căutat, și de întrebat, pentru că este o intervenție chirurgicală care îți schimbă viața. Eu, din păcate, la vârsta mea am devenit foarte leneș. Nu mă mai duc la sală, nu mai fac sport, îmi place să gătesc, îmi place să mănânc. Dacă adaugi că am avut și probleme cu sănătatea… am supraviețuit unei forme de cancer pancreatic, am avut un preinfarct în timpul pandemiei, deci adunând toate lucrurile astea a trebuit să fac ceva, chiar dacă poate nu era cea mai logică soluție, era una drastică, dramatică. Am făcut intervenția în Turcia.

Marea mea șansă a fost că o dragă prietenă făcuse aceeași intervenție cu vreo 4-5 luni înainte, ea m-a pus în gardă cu tot ceeea ce va urma. Pentru mine nu a fost un șoc, știam, eram pregătit, și am avut și șansa unui chirurg excepțional, a unei echipe la fel.

A slăbit 60 de kilograme!

Am descoperit o mulțime de lucruri despre mine, că pot să urc munții foarte ușor acum, pentru că am slăbit 60 de kilograme. Am descoperit că pot să alerg, că nu trebuie să termin totul din farfurie. Viața s-a schimbat foarte mult, evident că trebuie să înțeleg că până la sfârșitul vieții trebuie să iau medicație, 5 pastile pe care trebuie să le iau în fiecare zi. Trebuie să realizez că din cauza lipsei de vitamine, de minerale, pe care ți le aduce o alimentație normală, părul are de suferit, pielea, și trebuie să contrabalansezi, iar asta implică niște cheltuieli, creme și suplimente alimentare.

Dar când mă uit la fotografiile făcute acum 3-4 ani, nu numai că alții nu mă recunosc și am probleme pentru că, de exemplu, în pașaport e o fotografie veche, dar eu nu mă recunosc! Este un sentiment foarte plăcut atunci când mă duc să probez haine mărimea M, iar vânzătoarea îmi sugerează că merge un S.

Acum 5 ani eram în Roma, în fața unui magazin Dolce&Gabbana, erau reduceri și am văzut în vitrină un sacou care mi-a plăcut super mult. Miguel a zis că nu îți dau eu toți banii, dar îți plătesc eu jumătate din sumă, cadoul lui de Anul Nou. Am foarte încântat, m-am dus să-l probez, dar nasturii sacoului îmi veneau pe unde sunt coastele (n.r. râde). Mi-am dat seama că nu încap în el și i-am spus ca o glumă vânzătoarei să-i transmită designerului să facă o mărime mai mare. Iar ea a răspuns ”poate data viitoare slăbiți dumneavoastră vreo 20 de kilograme”. Recent m-am întors la magazin și mi-am luat alt sacou! Am luat o decizie foarte bună, care mi-a schimbat viața!

”Am avut și cunoștințe care încercau să afle pe ocolite dacă nu sunt cumva bolnav”

CANCAN: Cum au reacționat cei din jur la transformarea ta? Ai simțit sprijin sau poate chiar critici neașteptate?

Leonard Miron: După operație, reacțiile oamenilor au fost diferite. Oamenii cu care mă vedeam în fiecare zi au trecut mai ușor peste șocul pierderii celor 60 de kilograme, pentru că le-am pierdut într-un an și jumătate. Interesante au fost reacțiile celor care mă vedeau la 4-5 luni, sau care mă vedeau doar din pozele pe care le postam. Ziceau: Wow! Ce bine se vede, ține-o tot așa! Am avut și cunoștințe care încercau să afle pe ocolite dacă nu sunt cumva bolnav. Au fost și reacții răutăcioase, am primit în mediul online comentarii la modul: ”Arăți îngrozitor!”, ”Operația te-a îmbătrânit îngrozitor, îți atârnă pielea”. Mi-am atins greutatea ideală, în sfârșit!

CANCAN: Îți lipsește televiziunea? Te-ai reîntoarce?

Leonard Miron: Îmi lipsește, am început în anii 90, atunci când se ajungea foarte greu acolo, era o meserie, nu era un moft că vreau să fiu celebru. Asta cu ”sunt celebritate, sunt vedetă” nu exista! În anii 90, șefa mea de-atunci îmi dădea 5% sancțiune dacă făceam greșeli gramaticale, acum, ce se întâmplă pe micile ecrane nu are nicio regulă, nu are nicio lege și nu are nicio explicație. Nu pot să cred că românului îi place noroiul și brambureala.

Dar, da, televiziunea îmi lipsește. Este parte din ceea ce am fost și parte din ceea ce sunt. Nu am avut oferte în ultimii ani, însă evident că nu aș renunța la munca de-aici, doar dacă ar fi un proiect lunar sau săptămânal. Însă nu am fost contactat până acum, deși sunt deschis la orice propunere și am și idei care sunt low cost!

