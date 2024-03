Fostul soț al Ilincăi Vandici a ”combinat-o” pe nevasta amicului său! A fugit din mariajul cu un milionar respectat! Și-a abandonat fiul de 5 ani!

Andrei Neacșu și Ilinca Vandici își spuneau ”Pa” în urmă cu aproape un an, iar afaceristul s-a pus pe ”agățat”. Viață de burlac din nou, așa că liber la ”ce e frumos și lui Dumnezeu îi place”! Noi nu l-am ratat atunci când și-a condus, mândru, sexy-bruneta prin Capitală, iar imaginile au făcut deliciul cititorilor. Dar acum vine, cu adevărat, BOMBA! Femeia nu e deloc singură, are soț (încă), are copil, doar că a fugit, puțintel, de acasă! Detaliile pe care CANCAN.RO vi le va prezenta, în exclusivitate, sunt incendiare.

Cu focul se joacă Andrei Neacșu! Imediat, vă vom pune pe tapet până unde s-a întins afaceristul în joaca lui de-a ”craiul”. Dar, până atunci, să amintim că Andrei, care tocmai se despărțise de Ilinca Vandici, ”lovea” la mare cu o brunetă, alături de care a și-a făcut un iulie de vis (Vezi AICI imaginile). Apoi, femeia a dispărut din viața lui. Din nou singur. Nu-i chiar așa.

(CITEȘTE ȘI: ÎNTÂLNIRE DE GRADUL 0! ILINCA VANDICI, DIN NOU ALĂTURI DE SOȚUL INFIDEL: “SUNTEM PREGĂTIȚI SĂ…”)

Iubita lui Andrei Neacșu e măritată și are un copil!

Zilele trecute, Andrei Neacșu și o sexy-brunețică au ”pozat” prin oraș îmbrăcați la patru ace (Vezi totul AICI). Și asortați! S-au plimbat mult, ea a tocit ceva din tocurile imense, dar a meritat. O plimbare cu bărbatul care îi liniștește sufletul cere sacrificii. CANCAN.RO i-a dibuit, le-a luat urma, iar frumusețe de imagini au conturat idila. Doar că… Un alt bărbat este un car de nervi! Soțul ei! 😡😡

Sexy-brunețica elegantă este măritată, ba chiar soțul ei îi e amic lui Neacșu! Mai mult, are și un copilaș, pe care l-a lăsat, atunci când a fugit de acasă, în decembrie, anul trecut. Când o fi început relația cu ”fostul” Ilincăi Vandici nu știm, dar cert e că în acea lună a sărbătorilor a tras aer în piept și a dat-o pe față! S-a cuibărit, oficial, la pieptul ”craiului” ei, care a trecut peste o…amiciție.

(NU RATA: PRIMA REACȚIE A ILINCĂI VANDICI DUPĂ CE CANCAN.RO L-A PRINS PE SOȚ CU AMANTA: “ÎN FIECARE SEARĂ NE CULCĂM…”)

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, ”împreună”, de dragul lui Zian

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au divorțat după o relație care s-a întins nu mai puțin de șapte ani. Cei doi au împreună un băiețel, Zian, în vârstă de șase anișori. Deși despărțirea i-a ”zdruncinat” pe amândoi, au ales să nu se dușmănească, asta pentru a nu perturba liniștea copilului.

„În ceea ce ne privește, Andrei e prezent în viața copilului, bunicii paterni și mama mea, de asemenea, și da, am apelat și la ajutorul unei bone pentru momentele în care e necesar. În majoritatea timpului, sunt alături de copilul meu, și e minunat să fie așa. Am fost și sunt prezentă fizic, emoțional, spiritual în viața lui și ne bucurăm împreună de toate etapele evoluției sale. Ne-am creat amintiri superbe, ritualuri, momente frumoase și ne trăim viața în armonie, iubire și înțelegere”, a dezvăluit Ilinca Vandici pentru Viva.ro.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.