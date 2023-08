Întâlnire de gradul 0! Ilinca Vandici, din nou alături de soțul infidel: “Suntem pregătiți să…”

Sezonul cu numărul opt al emisiunii „Bravo, ai stil!” tocmai și-a desemnat câștigătoarea. Alexandra Dumitru a fost votată drept favorită, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ilinca Vandici, moderatoarea show-ului, calmează apele, aducând liniștea între părți. Pe lângă viața profesională, însă, vedeta și-a făcut timp și de mici escapade alături de micuțul Zian.

Fiul Ilincăi Vandici și al lui Andrei Neacșu va începe curând studiile în clasa zero, fapt ce o emoționează teribil pe mama sa. Vedeta de la Kanal D dezvăluie că va face tot ce îi stă în putință pentru a-l susține pe Zian, dar nu va lipsi din peisaj nici fostul partener.

Printre filmări, Ilinca Vandici și-a făcut timp și de o scurtă vacanță: „A trebuit să duc copilul la mare!”

CANCAN.RO: Vara aceasta ai stat la filmări, de plimbat, te-ai plimbat?

Ilinca Vandici: M-am plimbat un pic. A trebuit să duc copilul la mare, că nu aveam altă variantă, o vacanță de vară are și copilul. Am dus copilul la mare, ne-am și plimbat, ne-am și bronzat, ne-am și jucat, am construit și castele de nisip, în fiecare zi, câte trei sau patru.

CANCAN.RO: Cel mai rău, cu aceste „castele de nisip”, este că vine apa și le strică. Cel mic a înțeles lecția?

Ilinca Vandici: Bineînțeles că a înțeles această lecție, este foarte important. I-am explicat că așa se întâmplă și lucrurile în viață, dar el știe asta. Și despre oameni știe, că nu trebuie să ne agățăm de cineva, oamenii vin și pleacă din viața noastră, important este să ne purtăm frumos, să luăm amintiri frumoase și experiențe frumoase de acolo. Cu lucrurile, iarăși, să nu ne atașăm de ele, să ne creeze momente fericite. Și când e cazul să se strice, să fie în regulă.

Vedeta de la Kanal D, emoționată că Zian va merge la școală din septembrie. Andrei Neacșu nu va lipsi nici el din peisaj!

CANCAN.RO: Acum, în septembrie, Zian începe școala. Cum o să fie prima zi, Ilinca?

Ilinca Vandici: Nu știu. Doar când aud fraza «prima zi de școală», nu mai știu nimic. E ca atunci când te pregătești pentru examen și când ajungi acolo, te ridică în picioare, te întreabă ce ai avut de învățat și uiți. Este înscris de la începutul anului la Olga Gudynn International School, va fi într-o grupă frumoasă. Unul dintre prietenii lui va fi și el în clasă cu Zian, și atunci cred că asta îl va ajuta foarte mult să se adapteze. Cu toate că el e un copil care se mulează foarte repede pe situație, este super sociabil, cu siguranță își va face prieteni și va fi bine.

Doar că eu sunt extrem de emoționată pentru treaba asta. Unu, pentru că nu îmi vine să cred cât de repede a trecut timpul și nu îmi vine să cred că Zian merge la școală din toamnă. E clasa zero, dar merge copilul la școală. E o etapă nou și pentru el, dar și pentru mine. Eu deja de vreo trei luni de zile îl obișnuiesc cu discuția despre asta, ce urmează să facă, îi explic cât este de important să învețe să citească, să scrie, să socotească, să adune informații noi în fiecare zi.

CANCAN.RO: Vor fi ambii părinți în prima zi de școală?

Ilinca Vandici: Cu siguranță. Copilul nostru este copilul nostru, iar el se va bucura de toată atenția și prezența ambilor părinți în viața lui, mai ales în momente atât de importante. Suntem acolo, pregătiți la susținere, cu florile în dinți și cu florile în suflet.

Declarațiile prezentatoarei de la „Bravo, ai stil!”, după ce câștigătoarea a intrat în gura publicului

CANCAN.RO: Cum ai gestionat tu vâltoarea evenimentelor de peste weekend, fiindcă s-a lăsat cu puțin hate, după finala „Bravo, ai stil!”? Oamenii au contestat câștigătoarea…

Ilinca Vandici: Eu sunt relaxată în ceea ce privește subiectul ăsta. Pentru că în fiecare an, indiferent care au fost finalistele, s-a creat acest val de comentarii, pro și contra, în ceea ce o privește pe câștigătoare sau pe ocupanta locului al doilea. Pentru mine, toate sunt câștigătoare, cel puțin pentru faptul că au ajuns până în finală. O felicit pe Alexandra și cu această ocazie, pentru că a câștigat sezonul 8 de «Bravo, ai stil!».

Nu mă bag în comentarii, lumea ne știe de atâția ani de zile, noi nu avem parti-pris-uri, pentru noi nu există nicio miză cine câștigă. Și cred că s-a văzut asta din sezonul 1, nu cred că trebuie să spun eu neapărat asta acum. Pentru noi e important să voteze publicul, dar e problemă «de ce am lăsat decizia în mâinile publicului». Dacă luam decizia și o puneam în mâinile juraților, «ah, jurații au avut parti-pris-uri». Oricum o dai, bine pentru toată lumea nu va fi. Dar pentru noi un lucru e clar, că suntem extrem de transparenți, de corecți și de reali!

