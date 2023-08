Fostul star Disney, care juca alături de Miley Cyrus, arestat pentru o pungă de chipsuri. Mitchel Musso din Hannah Montana a plătit cauțiunea în schimbul libertății

În seara de 26 august, Mitchel Musso a fost arestat în Rockwall, Texas. Actorul de 32 de ani a fost dus la închisoarea din Texas, fiind acuzat de furt și de consum de alcool în spațiul public. La mai bine de un deceniu de când a fost asociat cu producția Disney, Hannah Montana, actorul a ajuns de nerecunoscut.

Potrivit datelor obținute de către publicația The Sun, actorul are cinci capete de acuzare, după o seară nebună. Vedeta a furat dintr-un magazin o pungă de chipsuri, iar angajații l-au pus să plătească. Fostul coleg de platou al lui Miley Cyrus a refuzat și i-a abuzat atât fizic, cât și verbal. Un martor a sunat la poliție și oamenii legii au început să îl caute pe artist. L-au găsit în fața hotelului în care era cazat și au descoperit, odată cu acest eveniment, că avea mai multe amenzi de circulație neplătite. Astfel, au decis să-i pună cătușele și să-l aresteze.

Printre acuzațiile care i-au fost aduse, se numără: consum de alcool în spațiul public, furt de mai puțin de 100 de dolari, acte expirate, refuzul de a-și arăta permisul de conducere, încălcarea promisiunii de a se prezenta în fața legii, comportament agresiv.

Pentru a putea fi eliberat, actorul a avut de plată o cauțiune de 1.000 de dolari, potrivit TMZ.

Mitchel Musso a jucat în Hannah Montana, serialul Disney

În perioada 2006-2011, Mitchel Musso a jucat două roluri în Hannah Montana, cel al lui Oliver Oken și pe cel al lui Mike Standley. Nu mai puțin de 85 de episoade a filmat alături de Miley Cyrus, în primele 3 sezoane fiind personaj principal, dar în cel de-al patrulea, personaj episodic.

După succesul colaborării cu Disney, care l-a făcut un star internațional, a jucat rolul principal al Regelui Brandy în producția Pair of Kings, până în anul 2012. În aceeași perioadă, a găzduit și emisiunea Prankstar. De asemenea, a avut și ocazia de a dubla voci pentru producția Phineas și Ferb, din 2007 până în 2015, rol pe care l-a reluat în 2020, pentru Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe.

După multe contracte, remunerații pe măsură, popularitate, dar și o carieră în domeniul muzical, ultimii ani au început să fie din ce în ce mai dificili pentru Mitchel Musso. A început să-și piardă popularitatea și nu s-a mai auzit nimic de el până la episodul menționat, în care a fost arestat.

