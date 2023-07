Starul Disney a ajuns la altar, după 5 ani de relație. Compromisul făcut de actor pentru a-și face iubita fericită în ziua cea mare

Dylan Sprousse, actorul din „Zack și Cody, ce viață minunată”, a ajuns la altar. Zack, așa cum îl cunosc fanii Disney, s-a căsătorit, la 30 de ani, cu Barbara Palvin. Ceremonia a avut loc în urmă cu o săptămână, într-o capelă din apropiere de Budapesta, Ungaria.

Pentru fericitul eveniment, mireasa a optat pentru o rochie albă din satin, în stil corset. Tânăra de 29 de ani și-a asortat ținuta cu mănuși transparente și un voal lung. Mirele, pe de altă parte, a îmbrăcat un costum negru simplu, o cămașă albă cu guler și o cravată neagră. Actorul renumit pentru serialul Disney avea și două flori albe prinse pe rever, care se potriveau cu florile din buchetul soției.

În imaginile postate de tinerii însurăței, se poate vedea și fratele mirelui, Cole Sprouse, cunoscut de întreaga lume pentru personajul Cody, din același serial în care a jucat amândoi. În această formulă au reușit, pe vremea când erau copii, să strângă admirația fanilor de pe micile ecrane, la începutul anilor 2000.

Compromisul făcut de starul Disney pentru soția lui

În urmă cu o lună, cuplul de vedete anunța că nunta este aproape. Modelul a mărturisit, la vremea aceea, că nu se poate să facă nunta în altă parte decât în Ungaria, țara în care s-a năsut. Astfel, Dylan Sprouse n-a avut de ales și a fost nevoit să se conformeze.

„Sunt încântat să arăt acea parte a mea și să-mi prezint cultura, locurile în care am crescut și locurile în care am fost. Simt că mulți oameni vor învăța și mai multe despre mine în acest fel. Știu că în niciun caz nu am fi avut cum să nu facem nuntă în Ungaria pentru că părinții mei m-ar fi ucis”, a spus Barbara Palvin.

Cum a început povestea lor de iubire

Starul Disney care a răvășit inimile a sute de doamne și domnișoare a întâlnit-o pe cea care avea să-i fie soție la o petrecere, în anul 2017. Ulterior, i-a dat un mesaj pe rețelele de socializare, dar ea avea să-i răspundă abia 6 luni mai târziu. Spre norocul lui Dylan Sprouse, mesajul a venit chiar când el se îndrepta spre China, unde avea să stea 6 luni. Acolo s-au revăzut și au avut parte de prima întâlnire romantică abia în 2018.

În același an, au apărut zvonuri că cei doi s-ar fi logodit, dar vestea cu privire la cererea în căsătorie a fost spusă presei abia în luna iunie a anului 2023.

