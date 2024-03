Claudiu Răducanu are, fără doar și poate, o viață demnă de un film de Hollywood. Alice, fosta soție l-a lăsat fără “cașcaval”, deși ex-fotbalistul, bine intenționat, a trimis bani în România în special când era legitimat la Epanyol Barcelona. A avut, totuși, puterea să o ia de la zero. Și-a găsit o altă iubită, cu care are încă un copil. Beleaua este că primul lui urmaș nu-l slăbește deloc. L-a dat în judecată, din nou, pentru pensia alimentară, pe care o consideră infimă. Între timp, a venit și decizia magistraților, pe care CANCAN.RO o prezintă în exclusivitate.

Trecutul îl urmărește pe Claudiu Răducanu, care a ajuns un „client” fidel al sălilor de judecată. De această dată, nu Alice, cea care l-a devalizat, are calitatea de reclamant, ci Armyn Andrei, fiul pe care cei doi foști soți îl au împreună. Cel din urmă și-a dat tatăl în judecată, pentru a doua oară, solicitând mărirea pensiei alimentare. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Craiova, iar litigiul dintre părți a început în anul 2022.

Ulterior, magistrații au stabilit “majorarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului-reclamant şi în favoarea reclamantului-pârât Răducanu Armyn Claudio Andrei, de la 243,75 lei/lunar la 254 lei/lunar”. Fiul fotbalistului „înfiat” de Gigi Becali a fost nemulțumit de decizie, așa că a făcut apel.

Decizia magistraților

Recent, a venit și decizia, iar CANCAN.RO o prezintă în exclusivitate. Claudiu Răducanu a primit încă o lovitură.

„Admite cererea. Dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului şi în favoarea reclamantului Răducanu Armyn Claudio Andrei de la 254 lei/lunar la 1/6 din venitul minim pe economia naţională, lunar, începând cu data cererii de chemare în judecată – 05.05.2023, în continuare, până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei„, au stabilit magistrații, ceea ce înseamnă că fiul lui Claudiu Răducanu ar urma să încaseze 346 de lei în fiecare lună.

Claudiu Răducanu și-a refăcut viața, după ce a fost devalizat de fosta soție

Claudiu Răducanu a trecut prin clipe greu de imaginat după ce a renunțat la cariera de fotbalist. Fosta soție i-a luat aproape toți banii și proprietățile, după procese de durată, în care l-a acuzat de infidelitate. Rămas fără putere financiară, cel poreclit Blocnotes și-a încercat norocul în străinătate, dar avea să ajungă la închisoare în Mexic, după ce a fost prins cu carduri false. A fost condamnat cu suspendare și a revenit în țară.

S-a recăsătorit și a devenit tată pentru a doua oară, actuala parteneră dăruindu-i o fetiță. În prezent, locuiește în Craiova, unde este instructor sportiv, domeniu în care este licențiat.

