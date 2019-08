Povestea lui Claudiu Răducanu, de fapt drama ex-stelistului, este uluitoare! A pus bani deoparte, proprietăți, mașini, toate câștigate cu multă sudoare, pe terenul de fotbal, prin cantonamente! Dar s-a trezit falit! Lăsat fără avere aparent chiar de aceea care-i jurase credință până la moarte, în fața preotului. După ani grei în care a încercat să-și recupereze banii și bunurile, instanța l-a făcut fericit. Doar că fostul fotbalist întâmpină probleme… CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, ultima ”filă de istorie” din celebrul caz ”Blocnotes”.

Claudiu Răducanu încă nu se poate bucura de ceea ce a câștigat în instanță, după o luptă de câțiva ani cu soția și soacra lui! Magistrații i-au dat dreptate, dar el tot sărac a rămas! După ce și-a învins fostele rude, nu ar fi văzut nimic înapoi de la acestea. Casă, mașină, chiar bani… Și, pentru a se asigura că ”dușmanii” nu înstrăinează nimic din ce-i aparține, a cerut instanței din Dolj să pună sechestru pe bunurile lor.

Ghinion, în primă fază! ”Respinge cererea de instituire a sechestrului ca neîntemeiată. Cu apel în termen de cinci zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Dolj”, este decizia completului de judecată. Fostul fotbalist pe care Gigi Becali îl are și acum la suflet mai are, însă, o șansă: să facă apel!

Claudiu Răducanu, ce traseu…

La Extensiv Craiova a ”explodat” Claudiu Răducanu și a făcut apoi minuni cu mingea, în fața porții. Nu degeaba i s-a oferit șansa, un transfer la Steaua. Iar aici nu l-a înșelat pe Gigi Becali, timp de patru ani! Și nici pe el, pentru că a urmat marele pas al oricărui fotbalist român, să joace în străinătate. Iar, în cazul lui Claudiu, poreclit ulterior Blocnotes, în Spania, la Espanyol. Bani a luat și de la Steaua, dar, în LaLiga, atacantul a dat de ”comoară”. Și drumul nu era ”închis”. A ”zburat” apoi la Arminia Bielefeld, în Germania, a câștigat și acolo, apoi s-a întors în România, la FC Vaslui, chiar în perioada în care Porumboiu, patronul clubului, dădea salarii uriașe. În fine, Claudiu Răducanu a cochetat apoi cu echipe de afară, dar fără nume. Bani a strâns și de acolo.

Bani pe care-i trimitea soției. Încrederea oarbă avea să-l ducă la sapă de lemn. Totul a început în 2009, când a trecut și multe bunuri de valoare pe numele fostei soţii, dar şi al mamei acesteia. Transferul proprietăţii s-a făcut prin intermediul unui contract de donaţie. În plus, nevasta și părinții acesteia aveau acces chiar și la conturile ex-fotbalistului. După zece ani de căsnicie, a venit divorţul, apoi partajul, iar jucătorul a ajuns sărac lipit pământului.

Cum s-a implicat Gigi Becali. Detalii uluitoare

Claudiu Răducanu a avut lipici la Gigi Becali, astfel că finanțatorul Stelei de atunci a fost înduioşat de soarta lui. Și l-a ajutat. L-a sfătuit, i-a pus un avocat, i-a dat până şi bani pentru procese, aşa cum un tată ar face pentru fiul său ”adoptiv”! Claudiu Răducanu a câştigat procesul de revocare a donaţiei, însă modul în care a fost “curățat” este de-a dreptul incredibil.

În motivare se arată clar cum îi extrăgea soția bani din conturi lui Claudiu Răducanu și cum fostul fotbalist le-a făcut socrilor procură ca să-i poată vinde casele și un Audi TT. Atât ar fi așteptat din partea fotbalistului “înfiat” de Gigi Becali și și-au trecut totul pe numele lor.

“Referitor la apartamentul situat în Craiova, Calea București, nr. 19, se reține că, potrivit contractului de donație autentificat sub nr. 703/10 martie 2006 de BNP (fila 11 dosar fond), acest imobil a fost donat intimatei M.E., în timpul căsătoriei, de către părinții acesteia, dobândind astfel calitatea de bun propriu al intimatei în temeiul art. 31 lit.b din C. fam. conform căruia bunul dobândit în timpul căsătoriei prin donație, dacă dispunătorul nu a prevăzut că va fi comun, este bun propriu. Ulterior, tot în timpul căsătoriei părților, imobilul a fost redonat de intimată părinților acesteia (filele 134-135 dosar fond)”, este un pasaj din dosar care arată cum s-a ruinat fostul fotbalist.

“Analizând traseul profesional al reclamantului dovedit cu contractele de prestări servicii încheiate de acesta cu cluburi sportive naționale și internaționale de prestigiu, anexele financiare la contracte, depozitele în lei pe numele pârâtei, care nu a fost niciodată încadrată în muncă, extrasele de cont, ordinele de plată cu care se face dovada retragerii unor sume considerabile în lei și valută de către pârâtă, Curtea constată că reclamantul a avut o situație financiară foarte bună începând cu anul 2001 și până la finalul anului 2007 și mijlocul anului 2008”, se arată în motivarea care dezvăluie cum Claudiu Răducanu era lăsat fără bani.

Soția lui Claudiu Răducanu a ridicat bani și de la o bancă din Barcelona!

“Analizând cronologic circuitul banilor, Curtea constată că la 13.08.2004 (fila 205 fond) pârâta a retras suma de 64.000 Euro de la Banca «La Caixa» din Barcelona (fila 58 recurs 1)”, se mai arată în motivare.

“La nivelul anului 2005 cursul euro/leu era de 3,60 lei , deci transformând în euro suma de 351.564 lei rezultă suma de aproximativ 97.000 euro la care se adaugă suma de 19.365 euro ridicați de pârâtă la 20.06.2005 din contul în euro al reclamantului, deschis la Banca Românească. Din același cont alimentat din încasările externe, începând cu 16 decembrie 2005, lună în care pârâta a ridicat 1.050 euro și apoi lunar câte 350 euro, până în luna mai 2008, excepție făcând luna iulie 2006, când a ridicat suma de 875 euro, pârâta a ridicat un total de 12.715 euro”, sunt referințe la alte sume de bani scoase de Alice, fosta soție a lui Claudiu Răducanu.

