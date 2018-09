FOTO! Alexandra Tănase, poliţista de 23 de ani din Vrancea căreia nu-i stă nimeni în cale!

La doar 23 de ani, Alexandra Tănase e şef de post într-o comună cu 6.000 de locuitori, din Vrancea. La început reticenţi că tânăra le poate garanta siguranţa, locuitorii s-au convins rapid că infractorii n-au nicio şansă în faţa ei.(CITEȘTE ȘI: CONCURENTUL DE LA EXATLON SE IUBEȘTE ÎN SECRET CU FOSTA AMANTĂ A UNUI MUSCULOS CELEBRU DIN SHOWBIZ!)

Îndrăgostită de meseria de poliţist încă de când era copil, Alexandra Tănase e de doi ani şef de post în comuna Câmpuri. Nu i-a fost uşor să-i convingă pe locuitori că o tânără de doar 23 de ani e potrivită pentru a aplica legea. „Cred că m-au privit cu o anumită reticenţă, dar faptul că am fost serioasă și-a spus cuvântul. Am avut mai multe infracțini făcute de o persoană recidivistă, a terorizat lumea pe aici prin comună însă am reușit să-l arestăm din nou”, a declarat tânăra, potrivit digi24.ro

Tânăra e apreciată şi de colegi.

Profila Busuioc, polițist la postul din Câmpuri: „Am de învățat foarte multe lucruri de la ea"

Cosmin Moșescu, șeful secției de poliție din Panciu: „Mergem cu ea la război cot la cot, Alexandra nu ne lasă la greu, este una dintre colegele nu știu, toate sunt la fel, dar Alexandra este o femeie curajoasă”.