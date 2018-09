Concurentul de la Exatlon se iubește în secret cu fosta amantă a unui musculos celebru din showbiz!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, trioul amoros în care este implicat principalul favorit la câștigarea titlului de campion, la cea de-a doua ediție a concursului ”Exatlon”.(Super oferta de angajare) Yamato Zaharia trăiește în secret o poveste de dragoste cu fosta iubită a unui musculos celebru din showbiz.(CITEȘTE ȘI: O ROMÂNCĂ DE 25 DE ANI ÎȘI VINDE VIRGINITATEA CU 1,1 MILIOANE €! DECLARAȚII ÎN PREMIERĂ)

D.A.S. ( Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a aflat amănunte neștiute despre luptătorul Yamato Zaharia, tânărul care face senzație în noua ediție a emisiunii "Exatlon".

Sportivul care se numără printre principalii favoriți la câștigarea titlului de campion, în cea de-a doua ediție a concursului "Exatlon", se iubește cu o tânără atrăgătoare, care, în urmă cu ceva timp, ar fi fost o apropiată a unui celebru musculos din showbiz-ul autohton.

În urmă cu aproximativ doi ani, Miruna, cea care l-a cucerit cu frumusețea ei pe Yamato Zaharia, a fost în prim-planul unei situații mai puțin obișnuite. Totul a ieșit la iveală după ce a fost văzută, în mai multe rânduri, în compania unui renumit musculos din showbiz. Deși celebrul bărbat era implicat într-o relație, tânăra nu s-ar fi sfiit să-i facă vizite chiar și acasă.

Yamato Zaharia și Miruna își țin relația departe de ochii curioșilor

De mai bine de un an, într-o discreție totală, Yamato Zaharia și Miruna trăiesc o poveste de dragoste mai ceva ca-n filme. Chiar de la debutul relației, cei doi au ezitat să se afișeze împreună în spațiul public. Iar când a fost vorba ca Yamato Zaharia să participe în renumitul show, Miruna și-a șters toate pozele în care apărea alături de iubitul ei, de pe conturile pe care le are pe diferite rețele de socializare.

Sportivul, un veritabil gentleman

Sportivul care face senzație în cel de-al doilea sezon al emisiunii "Exatlon" este un veritabil gentleman și nu ține cont de nimic atunci când vine vorba de plăcerile și confortul persoanei dragi. Așa se face că, la începutul acestui an, Yamato Zaharia a băgat mâna adânc în buzunar și i-a făcut un cadou de zile mari senzualei sale iubite. Mai exact, luptătorul care este multiplu campion național la Kempo i-a plătit integral Mirunei operația de mărire a bustului. Mai mult decât atât, chiar înainte de a intra în renumita competiție de la "Exatlon" cei doi s-au bucurat de o minunată vacanță pe tărâm american.

