Fosta nevastă basarabeancă a milionarului Cocoș a dat lovitura! Actual soț a cucerit piața asiatică…

Diana Roibu, fosta soţie a lui Dorin Cocoş, s-a căsătorit și duce o viață ca-n filme! Amir Badkoubeh, actualul soț al basarabencei, a dat lovitura. Omul de afaceri s-a integrat perfect pe piața asiatică, banii vin din toate părțile. Asta în condițiile în care presa a scris că fosta soție a milionarului ar fi fugit din țară cu o avere incredibilă.

Diana Roibu s-a stabilit în Dubai şi se iubeşte acum în Emiratele Arabe Unite cu un afacerist iranian, Amir Badkoubeh, cu care s-a și căsătorit. Iranianul, care a locuit mulţi ani în Suedia, unde se mai află o parte din familia lui, a fondat compania Kingsford Equities. Afaceristul a dat, recent, lovitura, din punct de vedere financiar.

Cu tranzacții care implică mărfuri. Fix în Singapore. Afacerea merge perfect. Banii vin gârlă. Astfel că Diana Roibu are toate motivele să fie mulțumită. Astfel că, fără să exagerăm, putem spune că fosta nevastă basarabeancă a milionarului Dorin Cocoș a dat și ea lovitura. S-a așezat la casa ei și nu are, sub nicio formă, grija zilei de mâine. La rândul lui, Amir Badkoubeh are toate motivele să fie mândru. Afacerea cu mărfuri pe care a lansat-o funcționează ca un ceas elvețian.

Cine este soţul al Dianei Roibu

Amir Badkoubeh este un om de afaceri de origine iraniană, fondatorul companiei Kingsford Equities, care activează în domeniul financiar, oferind asistenţă unor corporaţii, guverne şi oameni de afaceri pentru mărirea capitalului. Badkoubeh este stabilit în Dubai, cel mai mare oraş din Emiratele Arabe Unite, recunoscut pentru luxul său. Acolo şi locuieşte, de altfel, iranianul cu proaspăta lui soţie, Diana Roibu.

De partea cealaltă, fosta soţie a lui Dorin Cocoş este originară din Chişinău şi a absolvit dreptul. Ea nu a reuşit să se înscrie în barou, aşa că s-a angajat ca stewardesă la o companie aeriană din Arabia Saudită. În timpul unei curse, basarabeanca l-a cunoscut pe Dorin Cocoş, care avea să-i devină soţ. Tânăra provine dintr-o familie de condiţie medie.

Diana Roibu ar fi fugit cu o parte din avere lui Dorin Cocoş

Presa relata după despărţirea-bombă că Diana Roibu ar fi fugit cu o parte din averea lui Dorin Cocoş, câteva milioane de euro. Afaceristul ar fi trecut milioanele respective pe numele tinerei sale soţii pentru a se asigura că nu va rămâne fără nimic în urma problemelor cu justiţia. O anticipare corectă, însă socoteala de acasă nu s-ar fi potrivit cu cea din târg. După terminarea perioadei de arest preventiv, Dorin Cocoş s-a întors într-o casă goală, basarabeanca părăsind România. La vremea respectivă se scria că a plecat în Asia, la o mătuşă.

