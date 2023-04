FOTO | Cum arată Gina, „cea mai sexy bunicuță” din lume. La 52 de ani are corpul unei puștoaice de 20 de ani

Gina Stewart are vârsta de 52 de ani și este considerată „cea mai sexy bunicuță” care face ravagii pe internet. Pozează în ținute sumare, este activă pe o platformă specializată în content pentru adulți și este mămică a patru copii. Chiar dacă a trecut prin multiple nașteri, are corpul unei puștoaice de 20 de ani! În galeria foto a articolului puteți vizualiza imagini cu Gina!

Gina Stewart este considerată „cea mai sexy bunicuță”! Ajunsă la vârsta de 52 de ani, modelul originar din Australia a reușit, de-a lungul anilor, să își formeze o „armată” de susținători, pe internet. Pozează sexy, îmbracă ținute sumare și este activă pe o platformă pentru adulți, unde produce conținut.

Pe lângă toate aceste activități, Gina este influencer pe rețelele de socializare și antreprenoare. Pe Instagram are o comunitate uriașă de urmăritori, și anume nu mai puțin de 350.000. Este activă în comunitatea sa și îi delectează, cel puțin pe bărbați, cu fotografiile sale.

„Cea mai sexy bunicuță” are trup de zeiță, deși a trecut prin patru nașteri

La vârsta de 52 de ani, Gina are un corp tras ca prin inel. Deși a devenit mămică de patru ori, modelul australian a reușit să își mențină o siluetă de invidiat. În plus, are și trei nepoți, de câțiva anișori, acesta fiind motivul pentru care este considerată „cea mai sexy bunicuță”. A avut o relație cu Shane Keith Warne, jucător internațional de cricket din Australia. Bărbatul a decedat în 2022.

Celebritatea sa a pornit din momentul în care a început să posteze imagini pe contul de OnlyFans. De atunci, Gina Stewart a început să își formeze o adevărată comunitate de susținători, care se delectează cu fotografiile sale. Și, evident, vă invităm să priviți galeria foto a articolului, pentru a vă convinge singuri de „potențialul” cele mai „sexy bunicuțe” din lume!

Sursă foto: Instagram