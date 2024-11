FOTO. S-a deschis The House of Lu, un local unic în Timișoara. Amenajarea și dotările se ridică la 1,5 milioane de euro

De la mic dejun la petreceri dansante – market by day lounge by nigh – este conceptul unic în Timișoara adus de restaurantul The House of Lu. După o investiție record în amenjare și dotări în valoare de 1,5 milioane de euro, la Timișoara și-a deschis porțile un local cu un concept unic: The House of Lu. La inaugurare au curs 300 de sticle de șampanie.

The House of Lu le propune gurmanzilor un nou concept culinary: market by day, lounge by night. Aflat pe strada Gheorghe Lazăr la numărul 33, The House of Lu este un restaurant inovativ care aduce un concept unic în peisajul gastronomic local.

Timișoara încheie anul 2024 cu un proiect impozant din mediul privat. The House of Lu nu este doar un restaurant, ci și o investiție semnificativă în dezvoltarea gastronomică a Timișoarei. Proprietarul, Răzvan Bratosin, cunoscut în piața locală pentru succesul brandurilor Il Locale, Bulldog Burger si Mustafa, a investit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro în acest nou proiect.

Investiția include atât amenajările interioare sofisticate și moderne, cât și dezvoltarea unui meniu inovativ, care reflectă tendințele actuale ale gastronomiei de top. Un concept dual pentru toate gusturile, The House of Lu este locul ideal pentru a petrece orice moment al zilei, de la micul dejun, brunch și prânz, până la o cină relaxantă sau o seară de socializare alături de prieteni.

De dimineața până seara, restaurantul se transformă într-un spațiu dinamic ce îmbină piața de produse proaspete cu o atmosferă sofisticată de lounge, pregătit să îți ofere o experiență completă. Pe parcursul zilei, vizitatorii pot savura preparate diverse, de la un mic dejun energizant, la un brunch copios sau o masă ușoară de prânz. După-amiaza și seara, The House of Lu se transformă într-un loc vibrant, perfect pentru a petrece alături de cei dragi sau pentru o cină elegantă, acompaniată de băuturi rafinate.

În weekenduri, atmosfera de lounge se intensifică, fiind locul ideal pentru o ieșire în oraș, cu DJ și cocktailuri creative. Clienții vor avea parte de o experiență complexă și autentică.

Răzvan Bratosin aduce în acest nou restaurant aceleași standarde înalte care l-au consacrat deja ca antreprenor de succes. El s-a gândit că oamenii caută mai mult decât un restaurant, astfel că a creat un spațiu unde poți veni să mănânci bine, să te întâlnești cu prietenii sau chiar să-ți serbezi ziua într-o atmosferă relaxată.

Fiecare detaliu al restaurantului a fost gândit cu mare atenție, de la selecția ingredientelor și tehnicile de preparare, până la designul interior care creează o atmosferă plăcută și primitoare. The House of Lu se distinge printr-un concept ce pune accent pe calitatea produselor și pe o experiență completă, unde gastronomia se întâlnește cu socializarea.