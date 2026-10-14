Francesca Sarao, de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Insula Iubirii: „Mergeți și vă controlați”

Francesca Sarao, fosta concurentă de la Insula Iubirii, se confruntă cu noi probleme de sănătate. Mai mult, aceasta a ajuns de urgență la spital după un episod ce a pus-o în pericol atât pe ea, cât și pe fiul ei. După multe ore de așteptare și un set complet de analize, tânăra a aflat cu ce problemă se confruntă. Se pare că multe proaspete mămici trec prin această situație.

Francesca Sarao se confruntă cu probleme de sănătate de ceva timp, însă marți, 13 octombrie, a avut loc un episod care a speriat-o. Se pare că fosta concurentă de la Insula Iubirii se confruntă cu amețeli puternice, iar cum era să își pună fiul în pericol, aceasta a decis că trebuie să meargă de urgență la spital.

„Nu mai pot cu amețelile astea! Iar am vărsat de la ele. Gata! M-am enervat rău pentru că eram cu bebe în brațe și atât de tare am amețit că m-am izbit de ușă, am venit să văd care-i treaba”, a spus Francesca Sarao, în mediul online.

Cu ce probleme se confruntă Francesca Sarao

După episodul puternic de amețeală, Francesca Sarao a mers direct la spitalul din Brașov. Proaspăta mămică s-a speriat și a vrut să afle imediat ce se întâmplă cu ea. Însă, vizita la spital nu a fost una prea ușoară. Fosta concurentă Insula Iubirii a stat șase ore la spital și nu a plecat cu un diagnostic clar.

Francescăi i s-au făcut toate analizele, iar medicii au presupus că amețelile puternice ar fi de fapt un vertij. Tinerei i s-a prescris și un tratament, însă pentru a afla exact despre ce este vorba medicii au sfătuit-o să meargă și la un control ORL.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a împărtășit totul și cu urmăritorii săi din mediul online și așa a aflat că multe proaspete mămici se confruntă cu aceeași problemă.

„Am stat undeva la 6 ore timp în care mi-au fost făcute analize de sânge, controlul neurologic și CT. Concluzia, după cum bine mi-ați scris multe dintre voi, posibil vertij. Am primit tratament și trebuie să merg la ORL. Ireal câte fete mi-au scris că după sarcină au avut exact aceleași simptome și la multe dintre ele au durat și ani. Deci, cele care vă regăsiți, aparent, nu suntem singure în asta, dar, totuși, mergeți și vă controlați”, a mai spus Francesca.

Francesca Sarao, naștere grea

În luna septembrie a acestui an, Francesca Sarao a adus pe lume primul său copil. Aceasta nu a avut parte de o naștere prea ușoară. Fosta concurentă Insula Iubirii a povestit că în data de 15 septembrie, chiar atunci când își pregătea bagajul de maternitate, au început contracțiile.

Partenera lui Cristi Pungă s-a dus de urgență la spital, însă a născut abia în data de 17 septembrie, prin operație de cezariană, la recomandarea cadrelor medicale pentru a nu exista complicații.

„Pe nepusă masă, m-am operat în 17 (n.r. septembrie), am stat în noaptea aceea la Terapie Intensivă și după m-au externat duminică (…) Doar că bebe era în zona de prematuri, nu a stat cu mine în spital, am fost din 3 în 3 ore la vizită și este bine, ia în greutate, face un tratament și așteptăm să îl luăm acasă”, a declarat Francesca Sarao.

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Foto: Instagram