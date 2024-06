Françoise Hardy a murit după o luptă grea cu o boală nemiloasă

Este doliu în lumea muzicii! Françoise Hardy, legendara cântăreață franceză, a murit la vârsta de 80 de ani. Cunoscuta artistă se afla în topul celor mai apreciate 200 de artiste din toate timpurile.

Marți, 11 iunie 2024, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe și compozitoare din Franța, Françoise Hardy, a murit la vârsta de 80 de ani. Anunțul trist a fost făcut de fiul său, Thomas Dutronc, pe o rețea de socializare: ”Mama s-a dus”, a fost mesajul scurt al fiului artistei.

În anul 2004, artista fusese diagnosticată cu o formă de cancer, iar de atunci viața ei devenise un coșmar. În ultimul său interviu – acordat presei din Franța în urmă cu un an – Françoise Hardy mărturisea că simte că sfârșitul i se apropie, însă își dorește ”să plece repede și fără prea multe greutăți, cum ar fi aceea de a nu mai putea respira”.

Françoise Hardy a fost una dintre cele mai iubite artiste din Franța

Françoise Hardy a debutat pe scena muzicală în 1962 și a devenit o icoană culturală care i-a inspirat pe cei ca Mick Jagger și Bob Dylan. Cunoscută pentru baladele sale melancolice, ea a simbolizat mișcarea pop Yé-yé (da, da) din Franța, așa-numita mișcare pop Yé-yé (da, da), numită astfel din cauza apropierii de muzica engleză. Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără „Tous les garçons et les filles”, „It Hurts to Say Goodbye” și „Mon amie la rose”.

Françoise Hardy s-a născut în perioada în care Parisul era ocupat de naziști – în 1944 – și a fost crescută de mama sa. La fel ca multe tinere din acea vreme, a crescut ascultându-i pe Elvis Presley, Cliff Richard și alte vedete americane și britanice la Radio Luxembourg. La vârsta de 17 ani a semnat primul contract cu o casă de discuri din Franța.

A dat lovitura în industria muzicală în 1962, cu piesa simplă și romantică ”Tous les garçons et les filles”, în care cânta despre toți băieții și fetele care se plimbau de mână, în timp ce „eu merg singură pe străzi, cu inima îndurerată”. A fost un real succes în Franța și a pătruns chiar și în topurile muzicale din Marea Britanie.

Stilul ei i-a captivat pe creatorii de modă, devenind un model pentru Yves Saint Laurent și Paco Rabanne, dar și pentru o parte din artiștii renumiți de la acea vreme. Nick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, a numit-o cândva ”femeia ideală”, în timp ce Bob Dylan i-a scris mai multe scrisori de dragoste, dar și un poem inscripționat pe spatele albumului său din 1964, Another Side of Bob Dylan.

